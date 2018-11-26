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РФ пошла на эскалацию не только с Украиной, а с Западом - Андрей Пионтковский
07:44 26.11.2018 |
Агрессия российских военных в Азовском море 25 ноября - сознательная эскалация не только в конфликте с Украиной, но прежде всего в противостоянии президента РФ Владимира Путина с Западом. Такое мнение в эфире канала 112.ua высказал военно-политический эксперт Андрей Пионтковский.
"Самая серьезная эскалация в обосновании этой атаки. Что было заявлено российскими официальными лицами и всеми пропагандистами на российских каналах, когда два украинских корабля пытались войти в Керченский пролив? "Они пытались войти в территориальные воды России". То есть, Россия официально тем самым объявила все Азовское море исключительно принадлежащим ей", - отметил Пионтковский.
Таким образом, напомнил он, РФ нарушила основы десятков договоров, включая действующую конвенцию по морскому праву и украинско-российский договор, который гарантирует полную свободу судоходства.
"Это сознательное повышение уровня конфликта, сознательная эскалация не только в конфликте с Украиной, но и, может быть, даже прежде всего в сознании Путина и его окружения в его конфликте с Западом", - считает эксперт.
По его мнению, для агрессии в Азовском море было два мотива - внутренний и внешний.
Внутренний - резкое падение популярности Путина после введения пенсионной реформы, разочарование многих его сторонников, поэтому он предложил россиянам очередную дозу "имперского величия", как он это сделал в 2014 году с "Крымнаш". Однако, считает Пионтковский, это не сработает внутри РФ, "потому что имперский наркотик уже приелся... и в историческом соревновании телевизора с холодильником в России победу одерживает холодильник, и его содержимое интересует больше, чем пропагандистские программы".
С международной реакцией Путин также просчитался, полагает эксперт, так как международное положение Украины сейчас намного прочнее, чем четыре года назад.
"Запад и прежде всего США воспринимают борьбу Украины с российскими агрессорами как защиту западного мира. Они понимают, что в случае успеха Путина в Украине следующей будет Балтика, и там им уже никуда не деться - придется выполнять пятую статью НАТО. Поэтому, я думаю, что Путин не рассчитал реакцию как внутри страны, так и на международной арене", - отметил он.
25 ноября 2018 года около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море.
Вечером российские корабли атаковали украинские, которые возвращались в Одессу. Катера утратили ход. Вместе с буксиром их захватили и буксируют в РФ. Ранены шестеро украинских моряков. В понедельник Рада рассмотрит возможность введения военного положения в Украине.
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