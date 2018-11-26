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Совбез ООН экстренно соберется из-за ситуации в Азовском море
Совет Безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, соберется на экстренное заседание в связи с резким обострением ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщила в Twitter постпред США при ООН Никки Хейли.
По ее словам, консультации состоятся в 11.00 по местному времени (18.00 EET).
Как передало агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники, заседание созывается по инициативе украинской и российской сторон.
По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Москва настаивала на созыве "в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ним событиями".
Порошенко поручил обратиться в Совбез
В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко пояснил, что обращение в Совбез продиктовано агрессивными действиями со стороны РФ.
"По поручению президента Порошенко немедленно обращаемся в Совет Безопасности ООН. Наглое поведение агрессора можно остановить только скоординированными усилиями", - написал он в Twitter.
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