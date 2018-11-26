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Решение о введении военного положения не повлияет на работу банковской системы, - Смолий
07:26 26.11.2018 |
Глава Национального банка Яков Смолий заявляет, что решение о введении военного положения не повлияет на работу банковской системы.
Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.
"Решения (о введении военного положения), которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы", - заявил глава НБУ.
Он отметил, что банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме.
Как сообщали Українськi Новини, СНБО предлагает Президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.
25 ноября российские военные обстреляли и захватили 3 украинских корабля в Керченском проливе.
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