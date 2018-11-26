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СНБО предлагает Порошенко ввести военное положение на 60 суток
07:23 26.11.2018 |
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предлагает Президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.
Соответствующее решение было принято на заседании СНБО, передают Українськi Новини.
"Есть предложение о решении СНБО: констатировать, что действия РФ являются вооруженной агрессией против Украины... определить необходимым выведение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооружённой агрессии и обеспечению национальной безопасности, устранению угроз государственной независимости и территориальной целостности Украины. В связи с этим предложить Президенту ввести военное положение в Украине на срок 60 дней", - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов, после чего совет поддержал его предложение.
В соответствии с законодательством СНБО вносит Президенту предложение по введению военного положения, он выдаёт указ и обращается к Раде о его утверждении, регистрируя одновременно соответствующий проект закона.
Утвержденный парламентом указ вступает в силу одновременно с законом.
Как сообщали Українськi Новини, Порошенко просит Раду одобрить введение военного положения 26 ноября.
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