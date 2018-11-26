Порошенко просит Раду одобрить введение военного положения 26 ноября

Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду одобрить введение военного положения на внеочередном заседании 26 ноября.

Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передают Українськi Новини.

"Военный кабинет обратился ко мне с предложением вынести на заседание СНБО одно предложение - подготовку решения о введении военного положения и обращение к Верховной Раде Украины, чтобы она... по возможности рассмотрела проект решения на своём внеочередном заседании. Соответствующие консультации с председателем Верховной Рады уже проведены, - сказал он.

Президент призвал депутатов собраться на внеочередное заседание и обсудить соответствующий вопрос в закрытом режиме.

"Я, как Президент, как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним к Верховной Раде Украины", - сказал он.

Порошенко добавил, что Украина не будет осуществлять наступательные действия.

В соответствии с законодатедтслвом особый правовой режим может вводиться на всей территории Украины или в отдельных её местностях, однако Порошенко четко не уточнил, на какой именно территории предлагается ввести военное положение.

"Это не означает смену положения на линии соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и на других участках", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, СНБО предлагает Порошенко ввести военное положение на 60 дней.