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Порошенко просит Раду одобрить введение военного положения 26 ноября
07:20 26.11.2018 |
Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду одобрить введение военного положения на внеочередном заседании 26 ноября.
Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передают Українськi Новини.
"Военный кабинет обратился ко мне с предложением вынести на заседание СНБО одно предложение - подготовку решения о введении военного положения и обращение к Верховной Раде Украины, чтобы она... по возможности рассмотрела проект решения на своём внеочередном заседании. Соответствующие консультации с председателем Верховной Рады уже проведены, - сказал он.
Президент призвал депутатов собраться на внеочередное заседание и обсудить соответствующий вопрос в закрытом режиме.
"Я, как Президент, как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним к Верховной Раде Украины", - сказал он.
Порошенко добавил, что Украина не будет осуществлять наступательные действия.
В соответствии с законодатедтслвом особый правовой режим может вводиться на всей территории Украины или в отдельных её местностях, однако Порошенко четко не уточнил, на какой именно территории предлагается ввести военное положение.
"Это не означает смену положения на линии соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и на других участках", - сказал он.
Как сообщали Українськi Новини, СНБО предлагает Порошенко ввести военное положение на 60 дней.
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