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Ситуативные интересы крупных игроков сбалансировали рынок и привели к откату котировок на межбанке 23 ноября
23:52 23.11.2018 |
Перед выходными курс доллара опустили на 4 копейки: 24 ноября межбанк закрылся в рамках 27,74-27,76 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Валютный ценник активно задирали в начале торгов в расчете на то, что экспортеры будут сокращать валютные продажи после первого крупного платежа Госказначейства по НДС - на 1,5 млн. А также после сокращения валютных поступлений из-за вчерашнего Дня благодарения в США.
«Утреннее завышение котировок было вызвано ожиданиями преобладания отложенного спроса на валюту со вчерашнего выходного дня в США на фоне снижения предложения, но они не оправдались. Ситуативные интересы крупных игроков сбалансировали рынок и привели к откату котировок до средненедельного уровня», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты по-разному оценивали новость по принятию госбюджета на 2019 год, которое было обязательным требованием МВФ для выделения кредитного транша. Кто-то говорил о его положительном влиянии на рынок, а кто-то - о нейтральном отношении.
«Фактор МВФ уже учтен рынком в текущем курсе, и не влияет на настроения на межбанке», - заверил Юрий Гриненко.
Ситуация на наличном рынке не изменилась. В Черную пятницу людям нужна была гривна для дешевых покупок, потому они не скупали валюту. Минимальный ценник на доллар при продаже людям находился на уровне 27,87 грн./$, максимальный - 28,10 грн./$. А коридор средних котировок был в рамках 27,95-28,0 грн./$.
На следующей неделе настроения валютного рынка будут меняться. Со вторника-среды ожидается продолжение крупных возмещений по НДС, и чем больше гривны будет попадать на счета бизнеса, тем с меньшей охотой он будет продавать доллар. Так что курсы валют точно будут расти.
«Думаю, в понедельник безналичная торговля начнется в рамках 27,74-27,79 грн./$, и, скорее всего, рынок будет спокойным. Как чаще всего бывает на старте недели. Котировки могут подрастать с середины недели после новых поступлений по НДС. Но, полагаю, выше психологической отметки 28,0 грн./$ вряд ли пойдут», - заверил Гриненко.
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