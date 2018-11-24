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Антирейдерская комиссия Минюста вывела Почаевскую Свято-Успенскую лавру из управления УПЦ (МП)
23:03 23.11.2018 |
Антирейдерская комиссия Министерства юстиции своим решением отменила государственную регистрацию права пользования Украинской православной церкви (Московского патриархата) Почаевской Свято-Успенской лаврой в Тернопольской области и передала ее обратно в управление Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста, передают Українські Новини.
"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры религиозной организацией "Почаевская Свято-Успенская лавра". Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня", - цитируются в сообщении слова заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елены Сукмановой.
По ее словам, комиссия Минюста пришла к выводу, что регистратор нарушил требования действующего законодательства при регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре Министерство культуры попросило Министерство юстиции отменить передачу в пользование УПЦ (МП) недвижимости Почаевской Свято-Успенской лавры в Тернопольской области.
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