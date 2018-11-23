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Оценки устойчивости финансового сектора Украины к негативным шокам значительно улучшилась – опрос НБУ
17:24 23.11.2018 |
Коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы остаются основным фактором риска для финансового сектора, свидетельствуют результаты опроса "О системных рисках финансового сектора", проведенного Национальным банком Украины (НБУ) в ноябре 2018 года.
Согласно документу, другими факторами риска являются состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями, политическая и социальная ситуация в стране, состояние защиты прав кредиторов и инвесторов, а также мошенничество и кибернетические угрозы.
Большинство участников рынка считает текущее состояние финансовой системы в целом удовлетворительным, и не ожидает его изменения в ближайшие полгода, хотя предыдущий опрос (в мае 2018 года) зафиксировал более оптимистичные настроения.
Более двух третей опрошенных оценивают общий уровень риска в финансовом секторе как средний, еще четверть считает, что он выше среднего. В то же время оценки устойчивости финансового сектора к негативным шокам значительно улучшилась: 69% опрошенных назвали ее средней (52% в мае), а 12% оценили уровень устойчивости как высокий (0% в мае).
По мнению респондентов, наибольший рост рисков, по сравнению с предыдущим опросом, произошел в сфере доступа к фондированию (с 23% в мае до 54% в ноябре) и конкуренции на рынке финансовых услуг (с 13% до 38%). Наиболее существенно снизился риск банкротства или существенных финансовых трудностей финансовых учреждений (с 26% до 15%), а также угрозы изменения стоимости активов и ухудшения качества залогов (с 43 до 31%).
НБУ уточняет, что опрос проводился с 5 по 15 ноября 2018 года. В нем приняли руководители 19 банков, четырех страховых и трех инвестиционных компаний. В выборку не попали подсанкционные финансовые учреждения.
Обзор показывает, как топ-менеджеры финучреждений оценивают состояние финансового сектора за прошедшие шесть месяцев и ожидания на следующие шесть месяцев.
Следующий опрос "О системных рисках финансового сектора" будет обнародован в мае 2019 года.
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