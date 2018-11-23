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Суд Лондона признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову, разрешил апелляцию
16:54 23.11.2018 |
Высокий суд Лондона признал несоответствующим его юрисдикции иск государственного ПриватБанка (Киев) к экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также связанным с ними компаниям.
Как сообщается в пресс-релизе истца, соответствующее решение суд обнародовал на заседании в пятницу.
"Несмотря на то, что судья признал банк жертвой масштабных мошеннических действий..., он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его экс-собственников", - указано в документе.
Вместе с тем в нем отмечается, что это судебное решение является только первым этапом процесса и ПриватБанк получил разрешение на его обжалование.
"Судья пришел к выводу, что доказательства основным образом указывают на тщательно спланированные мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах. Ответчики признают, что банк имеет достаточно обоснованное дело для рассмотрения объемом более сотни миллионов долларов США и что договоры поставок, обжалованные ПриватБанком, являются мнимыми, использованными в качестве прикрытия для оправдания утечки огромных сумм средств из банка", - говорится в пресс-релизе.
В нем уточняется, что речь идет о махинациях на сумму от $329 млн до $1,2 млрд.
Соответственно, суд сохранил в силе принятое в декабре 2017 года решение о всемирном аресте активов И.Коломойского и Г.Боголюбова и шести связанных с ними компаний на сумму более $2,5 млрд.
Как сообщалось, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Г.Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.
Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.
Кроме того, суд по итогам слушаний в начале марта 2018 года обязал Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. детализировать информацию о некоторых операциях со средствами ПриватБанка, полученными от других лиц.
И.Коломойского и Г.Боголюбова в июле оспорили применимость юрисдикции Высокого суда Лондона при рассмотрении иска ПриватБанка, обосновав свою жалобу поданным в украинский суд иском о клевете со стороны бывшего главы финучреждения Александра Шлапака.
Ранее, в конце 2017 года, некое лицо, именуемое в производстве как "Лицо_1", подало иск в Печерский райсуд Киева к ПриватБанку. Истец потребовал признать недостоверным, и унижающим его честь, достоинство и деловую репутацию, следующее заявление А.Шлапака во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в июле 2017 года: "все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления (на тот момент Александр Дубилет - ИФ) с превышением полномочий".
Речь идет от о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков ПриватБанка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.
Юристы Hogan Lovells (Великобритания), представляющие интересы ПриватБанка в Высоком суде Лондона тогда сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что указанный иск в Украине, скорее всего, был подан именно с целью лишить юрисдикции суд Лондона, а не получения компенсации за причиненный ущерб.
В Hogan Lovells при этом отметили, что иск ПриватБанка включает заявление, что экс-акционеры финучреждения незаконно присвоили из банка $1,9 млрд в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевод денежных средств указанным компаниям.
Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.
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