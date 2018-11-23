Дефолта не будет. Почему Садовый, Ляшко и Тимошенко хотели сорвать бюджет-2019

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Голосование по госбюджету-2019 разделило Верховную Раду на два лагеря: тех, кто желал помочь нынешней власти, и тех, кто хотел ей максимально досадить. Даже ценой дефолта.

Закон о госбюджете-2019 был принят в 6 утра 23 ноября. Его поддержали 240 народных депутатов. Логика обоих лагерей - желавших и не желавших принятия бюджета - диктовалась тем, что это бюджет года выборов.

Ожидаемо проголосовали за правительственный проект обе фракции правящей коалиции: БПП (108 из 134 депутатов) и "Народный фронт" (72 из 81), суммарно они дали 180 голосов. Было заранее понятно, что коалиции собственных голосов не хватит и ей придется искать союзников на стороне. Среди всех остальных фракций и групп парламента поддержали бюджет только депутатские группы "Відродження" (22 из 24) и "Воля народу" (16 из 19). У них нет собственных кандидатов на президентских выборах, в то же время у депутатов-мажоритарщиков из этих групп имелись различные серьезные мотивы подсобить коалиции в столь важном вопросе, как бюджетный. Кроме того, проголосовали за бюджет 18 внефракционных депутатов (в т. ч. спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и ряд мажоритарщиков) и четверо из "Оппоблока" (чьи голоса, впрочем, решающего значения не имели - бюджет был бы принят и без них).

Ключевое значения для успеха закона имели голоса группы партии "Відродження" - без них необходимых 226 голосов не набиралось. По сведениям источников "ДС", одним из мотивов этой группы было то, что этим летом Фонд госимущества запустил Единую базу данных отчетов об оценке, в соответствии с нормой, включенной в Налоговый кодекс в декабре прошлого года, о том, что доход от продажи объекта недвижимости должен быть не ниже оценочной стоимости такого объекта, "зарегистрированной в единой базе данных отчетов об оценке". При этом "внесение информации из отчетов об оценке в единую базу данных отчетов об оценке осуществляется субъектами оценочной деятельности через авторизованные электронные площадки". Знающие люди связывают эти электронные площадки с народным депутатом, зампредседателя партии "Відродження" Антоном Яценко, хотя тот от своей причастности к ним открещивается.

В то же время все прочие фракции высказали свое "фе" бюджету-2019, хоть и сделали это по-разному. Депутаты из "Оппоблока", например, в большинстве своем или голосовали против, или отсутствовали. В "Самопомочі" более половины отсутствовали, остальные воздержались или голосовали против (а вице-спикер Оксана Сыроид проигнорировала голосование). Олег Ляшко и почти вся его фракция воздержались (остальные отсутствовали или не голосовали). Отсутствовала и фракция "Батьківщини" в полном составе во главе с Юлией Тимошенко. Для полноты картины стоит отметить, что не поддержали закон также внефракционные депутаты из партий "Свобода" и "Укроп" вместе с партнерами из прокремлевских партий "За життя" и "Наши".

Наиболее откровенно сформулировала свою позицию "Самопоміч": она отказывается поддержать бюджет-2019, потому что его принятие позволит правительству достигнуть своей цели - "скорейшего получения транша Международного валютного фонда, с тем чтобы избежать дефолта". В самом деле, помочь Украине избежать дефолта в предвыборные планы "Самопомочі" и ее главы Андрея Садового, очевидно, не входит.

В октябре МВФ сообщил о предварительной договоренности с украинскими властями о новой программе stand-by размером $3,9 млрд и сроком 14 месяцев. В сообщении МВФ, которое появилось после принятого правительством решения о повышении цен на газ, говорилось, что совет директоров фонда рассмотрит вопрос о выделении кредита после принятия Украиной бюджета. Премьер Владимир Гройсман заявил, что надеется на получение первого транша финансовой поддержки МВФ уже в декабре и что решение МВФ даст зеленый свет выделению кредитов Европейского Союза и Всемирного банка.

По сравнению с госбюджетом-2018 (в его нынешнем виде) госбюджет-2019 демонстрирует заметный рост. Доходы должны вырасти с 917,88 млрд до 1 трлн 26,13 млрд грн, или на 11,8%. Расходы - с 991,7 млрд до 1 трлн 112,13 млрд грн, или на 12,1%. При этом ко второму чтению доходная часть госбюджета-2019 была увеличена на 17,76 млрд грн благодаря пересмотру налоговых поступлений за счет уточнения ожидаемых сборов в этом году, увеличению поступлений от Нацбанка, учету ресурса, который дают принятые парламентом законопроекты, подававшиеся в пакете с проектом госбюджета (в частности, увеличение поступлений от рентной платы и акциза). Бюджет остается сбалансированным. В то же время увеличены расходы на оборону и безопасность и на приоритетные направления социальной и экономической сферы.