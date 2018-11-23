Правительство Украины продолжает дискуссии с МВФ по вопросу повышения цены на газ – глава Минфина

Кабинет министров и Верховная Рада Украины выполнили предварительные условия для старта новой 14-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова на брифинге, посвященном принятию Верховной Радой госбюджета на следующий год.

Она напомнила, что для старта новой программ с МВФ требовалось выполнение двух условий - утверждение сбалансированного госбюджета на следующий год и реформа в энергетическом секторе, в частности, повышение тарифов на газ для населения до рыночного уровня.

«Постановление, как вы знаете, Кабинет министров уже принял. Сейчас продолжается процесс пересмотра, который следует уже за постановлением, непосредственно тарифов. Мы сейчас активно коммуницируем с Международным валютным фондом относительно, я надеюсь, скорейшего выхода на совет директоров», - сказал Маркарова.

Впоследствии она отметила, что правительство продолжает обсуждать с МВФ вопрос повышения цены на газ, являющийся одним из ключевых условий для утверждения новой программы сотрудничества.

«Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ, и соответственно повышение тарифов, которое с этим связано - это один из вопросов, который мы обсуждаем», - добавила Маркарова.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Национальный банк Украины прогнозирует получение до конца года первого транша по новой программе Международного валютного фонда до конца года в объеме 1,5- 1,9 млрд долл.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь до 8 млрд долл. финансирования от международных партнеров.