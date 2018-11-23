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Рада отклонила президентские правки в закон о госзакупках
Верховная Рада в ночь на пятницу отклонила внесенный президентом Украины Петром Порошенко еще в апреле этого года законопроект №8265 с правками в закон "О публичных закупках".
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за принятие документа в первом чтении проголосовало лишь 166 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
В ходе рассмотрения законопроекта первый вице-спикер Ирина Геращенко указывала, что его принятие позволило бы участникам тендеров дополнительно снижать цену во время самого аукциона, потенциальная экономия от чего оценивалась в 9 млрд грн.
По ее словам, документ также давал возможность исправить участника торгов свои ошибки на протяжении одного дня и улучшение процедуры обжалования в Антимонопольном комитете.
"Мы углубляем реформу (публичных закупок - ИФ) и даем доступ малому бизнесу. Будут упрощены маленькие тендеры", - агитировал за законопроект первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, однако безрезультатно.
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