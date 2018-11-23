Рада приняла закон о госбюджете-2019 с дефицитом в пределах 2,3% ВВП

Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины" на 2019 год с дефицитом в пределах 2,3% от валового внутреннего продукта Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", "за" около 6 утра проголосовало 240 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Бюджет остается сбалансированным и реалистичным. Дефицит в пределах 2,3% ВВП. Это даст возможность уверенно войти в 2019 год", - отметила министр финансов Оксана Маркарова с трибуны Верховной Рады.

Она напомнила, что в ходе доработки ко второму чтению доходы и расходы госбюджета были увеличены на 18 млрд грн - соответственно до 1,019 трлн грн и 1,112 трлн грн, что соответственно на 11,8% и 12,1% превышает показатели госбюджета-2018.

В частности, доходы общего фонда в следующем году намечено нарастить по сравнению с запланированными в этом году на 10,2% - до 928,53 млн грн, а расходы - на 10,7%, до 1,006 трлн грн.

Предельный размер дефицита госбюджета-2019 определен на уровне 89,989 млрд грн по сравнению с 80,65 млрд грн в текущем году при ожидаемом росте ВВП на 3% и инфляции 7,4%.

Данный документ предусматривал также установление с 1 января 2019 года прожиточного минимума в размере 1 853 гривны, а минимальную зарплату - 4 173 гривны.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что принятие госбюджета позволит Украине быстро получить финансовую поддержку международных финансовых организаций и уверенно пройти конец этого и начало следующего года.

Ранее отмечалось, что МВФ может принять решение об открытии для Украины новой 14-месячной программы stand by и выделении первого кредитного транша по ней, оцениваемого в Нацбанке в $1,5-1,9 млрд. Такое решение Фонда позволит также Всемирному банку предоставить Украине гарантию на $650 млн.

Глава правительства подчеркнул, что на безопасность и оборону выделена рекордная сумма больше 210 млрд грн, в частности, минимальная зарплата военным будет повышена с 7 тыс. грн до 10 тыс. грн.

По его словам, с 1 января будут пересчитаны пенсии 500 тыс. военным пенсионерам, а перерасчет остальным 11,5 млн пенсионерам будет осуществлен с 1 марта.

В ходе голосования по предложению парламентского бюджетного комитета была сокращена на 0,5 млрд грн господдержка скотоводства, хранения и переработки сельхозпродукции и аквакультуры и на столько же - поддержка сельхозпроизводителей, а на освобожденный 1 млрд грн увеличено финансирование Госфонда регионального развития.

Комитет также поддержал продление эксперимента с финансированием ремонта дорог за счет перевыполнения поступлений от таможенных платежей и уточнил распределение средств спецфонда госбюджета по программе развития сети и содержания автодорог общего пользования госзначения, поручив Кабмину направить средства на улучшение состояние ряда автодорог.

Непосредственно в зале были озвучены и поддержаны правки входящих в коалицию фракций БПП и Народного фронта. В частности, дополнительно было выделено СБУ на расходы развития 100 млн грн за счет сокращения Фонда регионального развития.

Помимо того депутаты добавили Украинскому институту национальной памяти 22 млн грн и 10,1 млн грн на Музей революции достоинства, а также 10,8 млн грн на патриотическое кино и 50 млн грн на Малую академию наук и музея науки в Киеве, сократив субвенции местным бюджетам.

Помимо того Народный фронт добился согласования Минэкономрзавития распределения 2,8 млрд грн на "Укроборонпром" с парламентским комитетом по вопросам нацбезопасности и обороны.

По инициативе "Народного фронта" были также продлены на следующий год нормяы бюджета этого года о направлении расходования неиспользованных средств от спецконфискации и упрощении строительства жилья для военных.