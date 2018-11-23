Рада внесла правки в Налоговый кодекс для обеспечения доходов госбюджета-2019

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9260 с поправками в Налоговый кодекс о повышении ряда акцизов и сборов для увеличения доходов госбюджета-2019, оцениваемого Минфином в 5,9 млрд грн.

Законопроект с рядом депутатских поправок поддержали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как отметил Минфин в пресс-релизе после принятия закона, документ снижает необлагаемую стоимость международных посылок с 1 июля 2019 года с EUR150 до EUR100, при этом норма о "трех посылках" отменена, поскольку почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого ограничения.

"Очень сложная ситуация с почтовыми посылками. У некоторых операторов почтовые посылки проходят по электронному реестру и их можно идентифицировать, а другие их проводят в мешках, чем пользуются интернет-магазины", - констатировала Н.Южанина. По ее данным, в общем числе посылок только 1,4% - это посылки дороже EUR150.

Минфин указывает, что законом увеличены ставки экологического налога с 1 января 2019 год. В частности, ставка налога за выбросы двуокиси углерода возрастет с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну с целью стимулирования предприятий к уменьшению загрязнения окружающей среды, а также приближения к ставкам за выбросы парниковых газов в странах ЕС.

Документ также предусматривает индексацию ставок акцизного налога с табачных изделий на 9% с 1 июля 2019. Он также увеличивает ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 процентных пункта (п.п.): с 29%/14% до 31%/16% (в зависимости от глубины залегания) и железной руды на 0,8 п.п. - с 8% до 8,8%.

Помимо того закон совершенствует электронную систему контроля над оборотом топлива с 1 июля 2019 года, что позволит увеличить поступления акцизного налога на топливо, отметил Минфин.

Депутаты в ходе голосования также поддержали поправку в законопроект, которая продлевает льготные ставки налога на добавленную стоимость для электромобилей до 2022 года. "Депутаты всех фракций подали поправки об электромобилях", - подчеркнула глава парламентского налогового комитета Нина Южанина.

Спикер Рады А.Парубий несколько раз ставил законопроект на голосование, однако только после перерыва и консультаций с главами фракций документ набрал необходимое количество голосов, что позволило в 5 утра приступить к рассмотрению проекта госбюджета-2019.

