Финансовые новости
- |
- 23.11.18
- |
- 00:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Подорожание доллара на межбанке 22 ноября финансисты объяснили начавшимися выплатами возмещений по НДС
23:58 22.11.2018 |
Валютный рынок разворачивается - доллар дорожает после полутора недель курсовой просадки. 22 ноября «американец» поднялся на 5 копеек, и остановился вечером в рамках 27,77-27,80 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Сегодня не работали американские банки (в США отмечают День Благодарения), и казначеи рассчитывали на вялые торги. Однако бизнес расторговался и день прошел достаточно активно, хотя и немного хаотично - крупный валютные продажи не всегда совпадали с выходом покупателей. Потому котировки гуляли в диапазоне 7 копеек.
«Курсовые тренды сегодняшнего дня стали отражением работы рынка по доллару на условиях tom с завтрашней датой валютирования в связи с выходным днем в США. Утренние котировки были занижены в ожидании отложенного спроса, но и предложение максимально сузилось до объемов обязательных продаж валютной выручки, что в результате не позволило котировками просесть», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Итоговое же подорожание доллара на 5 копеек финансисты объяснили начавшимися выплатами возмещений по НДС. Госказначейство на своем сайте сообщило о перечислении достаточно крупной суммы - 1,5 млрд. грн.
«На этих валютных торгах эта информация не сильно сказалась, но все понимали, что она спровоцирует сокращение валютных продаж уже завтра. Бизнес наверняка станет менее активно конвертировать свободную часть выручки. Думаю, завтра межбанк будет открываться в рамках 27,78-27,82 грн./$, и вполне может двигаться к 27,85 грн./$», - сказал Юрий Гриненко.
Похожий прогноз выдал и Олег Куринной, который заложил на завтра курсовые колебания в рамках 27,75-27,85 грн./$.
При этом на наличном рынке финансисты ждут пока достаточно спокойную ситуацию.
«Завтра же черная пятница, и люди настроены на дешевые покупки, потому сидят в гривне», - объяснил Гриненко.
Самый дешевый наличный доллар 22 ноября отдавали людям по 27,85 грн./$ (Банк ¾), а самый дорогой - по 28,17 грн./$ (банк «Аркада»). Средний курсовой диапазон находился в рамках 27,95-28,0 грн./$. В нем работали Укргазбанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк, Правэкс-банк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, Приватбанк, Банк Пивденный и пр.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада поддержала в 1-м чтении изменения в конституцию о курсе страны на ЕС и НАТО
|Ротация патриархов. Почему 80-летнего Кучму в Минске заменил 77-летний Марчук
|Отложенный Томос. О чем торгуются Константинополь, Филарет и УПЦ МП
|Украинцы начали тратить больше средств на свои нужды, - исследование
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|КС признал конституционным закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО
|Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ
|Рада ввела институт уголовных проступков
|Торги на межбанке 21 ноября завершились незначительным удешевлением доллара
|Политический баланс: Что означает назначение министрами Маркаровой и Фриз
|Гройсман предлагает Раде назначить Маркарову министром финансов и Фриз - министром по делам ветеранов
Это интересно
|Ford представил вседорожный универсал Focus
|Крупная американская компания поглотила украинский медиастартап
|Карлос Гон планировал слияние Nissan и Renault перед арестом
|На автосалоне в Гуанчжоу Chevrolet представил концепт-кар FNR-CarryAll
|SpaceX оставила попытки сделать вторую ступень ракеты Falcon 9 возвращаемой
|Bloomberg Billionaires Index: 10 самых богатых людей мира
|IBM изучает медный магнетизм: первый шаг к памяти атомарного уровня