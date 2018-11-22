Рада поддержала в 1-м чтении изменения в конституцию о курсе страны на ЕС и НАТО

Верховная Рада намерена закрепить в Конституции полномочия парламента, главы государства и правительства по реализации стратегического курса страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также исключить из Основного закона возможность аренды иностранным государством военных баз в Украине.

За принятие в первом чтении внесенного Президентом Петром Порошенко законопроекта №9037 о внесении соответствующих изменений в Конституцию проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Не дала ни одного голоса за законопроект фракция "Оппозиционный блок".

Во фракции "Блок Петра Порошенко" за проголосовали 124 депутата (из 135), "Народный фронт" - 73 (из 81), Радикальная партия Олега Ляшко - 19 (из 21), "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 18 (из 20), в группе "Воля народа" - 14 (из 19), во фракции "Объединение "Самопомощь" - 17 (из 25), в группе "Партия "Відродження" - 13 (из 24), среди 60 внефракционных "за" проголосовало 33 депутата.

Рассмотреть документ во втором чтении парламент сможет на следующей очередной сессии, которая откроется 5 февраля 2019 года.

Для принятия законопроекта за него должны будут проголосовать не менее 300 депутатов.

Проектом предусмотрено дополнить преамбулу Конституции словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

Статьи в теле Конституции, определяющие полномочия Рады, Президента и Кабмина, запланировано дополнить положениями о реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Кроме того, документ предусматривает исключение п.14 переходных положений Конституции, разрешающих использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными парламентом.

Статья 17 тела Основного закона, запрещающая размещение иностранных военных баз на территории Украины, остается без изменений.

Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Рады Андрей Парубий уверен в том, что парламент закрепит в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО и запретит аренду иностранным государством военных баз до конца текущего созыва.

Очередные парламентские выборы должны пройти 27 октября 2019 года.