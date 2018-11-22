Ротация патриархов. Почему 80-летнего Кучму в Минске заменил 77-летний Марчук

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ротация патриархов. Почему 80-летнего Кучму в Минске заменил 77-летний Марчук

17:42 22.11.2018 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Место достигшего "критического возраста" экс-президента Украины Леонида Кучмы в переговорной группе в Минске занял Евгений Марчук, чей возраст от "критического" очень недалек. Но, похоже, успешнее, чем "старая гвардия", вести переговоры с россиянами не может никто.

Прошло почти два месяца с тех пор, как Кучма официально заявил, что уходит из Трехсторонней контактной группы в Минске. Свое решение он объяснил довольно просто - "достиг своего критического возраста". "Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Там слишком трудные разговоры. А когда ты знаешь, что результата нет, когда ты знаешь, что принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется..." - пояснил Кучма, отпраздновавший накануне 80-летие.

Следующие два месяца позицию представителя Украины в ТКГ занимал намного более молодой, 53-летний советник президента Украины Руслан Демченко. И вот сегодня Порошенко официально назначил новым представителем Украины в ТКГ экс-премьера и экс-главу СБУ Евгения Марчука. Последний, к слову, в минских переговорах далеко не новичок - все время работы ТКГ он возглавлял подгруппу по вопросам безопасности. Так что, скорее всего, с назначением Марчука ни ход переговоров, ни позиция Украины в Минске не поменяются.

С другой стороны, многие ожидали, что место Кучмы официально займет Демченко, тем более что Марчук не на много моложе Кучмы - в январе ему стукнет 78. Но, похоже, именно возраст, советская номенклатурная школа и огромный политический опыт и стали определяющими факторами в этом назначении.

Не секрет, что переговоры в Минске, начавшиеся в критический для Украины момент, нужны были в первую очередь, чтобы получить передышку, необходимую для наращивания сил и укрепления позиций. И Кучма - тонкий и глубокий знаток совковой психологии - взял на себя роль посредника, способного вести игру на совковом поле. В основном ему приходилось блефовать, поскольку реальные мускулы Украине еще нужно было нарастить. И он успешно делал это, хорошо зная россиян.

Надо признать, что Леонид Данилович вполне удачно разыграл эту роль. Хотя в плане достижения перемирия - заявленной цели переговоров - результаты, достигнутые контактной группой, в целом нулевые, площадка в Минске успешно сработала как фактор сдерживания. Она дала Украине время реорганизовать армию, заручиться поддержкой в мире и навести хотя бы относительный - но, несомненно, гораздо лучший по сравнению с 2014 г. - порядок у себя в тылах. Невыполнение Россией Минских соглашений стало основой для введения против нее санкций.

После ухода Кучмы кто-то должен был продолжить его линию переговоров, и это могла стать лишь сопоставимая с экс-президентом фигура настолько, насколько это возможно. Причем из той же старой гвардии. При всем уважении к советнику Порошенко Руслану Демченко, который курирует украинско-российское направление, он человек другого поколения и другой формации и находить подход к россиянам ему было бы куда сложнее, чем представителю поколения Кучмы. При этом роль Демченко в переговорах, скорее всего, будет очень важной, но в тени, за спиной авторитетного и опытного Марчука, который прошел полноценную аппаратную школу еще в Союзе и знает советских функционеров как облупленных.

Российский представитель Борис Грызлов, которому уже 67 лет, воспринимал Леонида Кучму все же как человека, вышедшего из одной с ним системы, притом старшего не столько даже по возрасту, сколько по опыту функционирования в этой системе, то есть до известной степени, как своего, а конфликт - скорее как внутрисистемный. Это позволяло Кучме, играя на постсоветских ностальгических комплексах, удачно тянуть время, добиваясь частных малозначительных уступок и делая аналогичные уступки взамен. То есть, по сути, вести переговоры в рамках пост-СССР.

Эту же линию продолжит и Марчук. Ему как человеку, вышедшему из системы КГБ, в прошлом премьер-министру и главе СБУ будет проще найти подход к комсомольскому активисту и советскому инженеру Грызлову.
 

ПО РУБРИКАМ

16:59 Суд Лондона примет решение по делу Приватбанка против Коломойского и Боголюбова 23 ноября

15:51 Курс доллара США 22 ноября падает второй день, фунт растет на новостях о Brexit

14:18 Страховщики Украины за 9 мес. 2018г увеличили страховые резервы на 15%

13:16 Американцы повторно попытаются продать активы НБУ

12:30 НБУ повысил справочный курс гривни на 3,57 коп. до 27,7419 грн

12:22 ГИУ погасило облигации на 1 млрд грн

12:19 20 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $55,3 млн до $237,2 млн

12:01 Биржи АТР 22 ноября закрылись разнонаправленно на опасениях за перспективы мировой экономики

11:30 Банки Украины 22 ноября сократили портфель ОВГЗ на 2,5 млрд грн

11:22 Курсы валют по карточным операциям на 22.11.18

11:01 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.11.18

10:40 НБУ продал 21 ноября банкам депозитные сертификаты на 3 064 млн гривен

10:37 21 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 1 500 млн гривен

08:39 Цена на золото снижается 22 ноября после обновления двухнедельного максимума

07:36 Биржи США закрылись 21 ноября преимущественно в плюсе перед праздниками

• дальше…

17:54 Рада приняла 1-й документ из "бюджетного пакета" - правки в Бюджетный кодекс

17:08 Украинцы начали тратить больше средств на свои нужды, - исследование

16:41 Верховный суд: неправильный номер счета при уплате налогов - не основание для штрафа

15:23 Рада ужесточила ответственность за алкоголь за рулем

14:22 Технику онлайн покупает более 55% украинцев, 30% покупает одежду и обувь - исследование «Google Украина»

14:11 Нефть вновь падает на росте запасов в США, цена Brent упала до $62,7

13:01 «Нафтогаз Украины» в декабре снизит цену на газ для промпотребителей на 17%

12:57 Саботаж балансировки газа угрожает отопительному сезону, - «Нафтогаз»

12:52 КС признал конституционным закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО

12:22 ГИУ погасило облигации на 1 млрд грн

• дальше…

15:38 Что визит Си Цзиньпина дал и чего не дал Филиппинам

14:28 Лондон и Брюссель договорились по проекту политического заявления о Brexit

13:37 Итальянские розничные инвесторы голосуют деньгами против действий правительства

09:18 Китай строит новый объект на спорных островах в Южно-Китайском море - СМИ

09:07 ОЭСР ухудшила прогноз по темпам роста мировой экономики

08:54 Умер начальник российской военной разведки. Второй подряд

08:34 Определен окончательный маршрут «Турецкого потока»

08:16 Кто такие «желтые жилеты», протестующие во Франции

08:04 Белый дом расширил полномочия солдат США на границе с Мексикой

08:01 Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции

21.11 Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии и грозит санкциями

21.11 Польша готова частично отказаться от спорной судебной реформы

21.11 Китайская страховая компания Angbang продолжает сокращать пакет международных активов, вызвавших недовольство Пекина

21.11 Может ли канцлером Германии стать миллионер?

21.11 Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян

• дальше…

17:08 Украинцы начали тратить больше средств на свои нужды, - исследование

09:01 В Украине завершили сезон ремонта дорог

21.11 Венгерская New Work открыла первый коворкинг в Украине

21.11 Украина создала лучшие за 15 лет условия для бизнеса – глава Украинско-немецкой торговой палаты

20.11 Ryanair может начать летать из Украины в Италию в 2019 году

20.11 Ryanair в 2019 году откроет 5 новых рейсов из Киева

20.11 В Украине впервые за времена независимости построят аэропорт

19.11 В Киеве ужесточили правила размещения рекламы

16.11 По подсчетам Мининфраструктуры, строительство метро на Троещину обойдется в $3 млрд

16.11 Украина повысит стоимость электронной визы для иностранцев до 85 долларов

16.11 Канадская компания соврала, что получила в Украине лицензию на торговлю продуктами из марихуаны

15.11 На ТЭЦ в Киеве установили фильтр, который снизит вредные выбросы в 30 раз

14.11 В Киеве подняли тарифы на холодную воду

13.11 Власти Киева запретила грузовикам въезжать в город утром и вечером из-за пробок

13.11 «Киевтеплоэнерго» не будет повышать тарифы на тепло до конца года

• дальше…

17:42 Ротация патриархов. Почему 80-летнего Кучму в Минске заменил 77-летний Марчук

17:25 Отложенный Томос. О чем торгуются Константинополь, Филарет и УПЦ МП

12:52 КС признал конституционным закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО

11:58 Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ

11:40 Депутаты создали межфракционное объединение «Оппозиционная платформа - За життя» и избрали ее председателями Бойко и Рабиновича

21.11 Политический баланс: Что означает назначение министрами Маркаровой и Фриз

21.11 Гройсман предлагает Раде назначить Маркарову министром финансов и Фриз - министром по делам ветеранов

21.11 Распродажа танков: Как Гриценко «убивают» хищениями в армии

21.11 Старые и новые правые. Как Тягнибок сделал из Билецкого раскольника

20.11 Чому ЄСПЛ вимагає від України переглянути земельний мораторій

20.11 Як не перетворити опитування про землю на інструмент передвиборної агітації

20.11 Новинский возглавил «Оппоблок»

20.11 На чужой войне. Почему Ахметов не хочет мириться с Медведчуком

20.11 Зажало башнями Кремля. Как Курченко будет держать Пушилина в ежовых рукавицах

20.11 Беспилотник-диверсант: Что за оружие Украина купила у Турции

• дальше…

15:48 Google запатентовала VR-обувь на колёсах

14:04 Немецкая Varta планирует выпускать батареи для электромобилей

13:46 «Богдан» разработал и изготовил первый украинский электрогрузовик

12:48 Уязвимость в немецкой системе e-паспортов позволяла выдавать себя за другого

21.11 В Китае начат выпуск аккумуляторов с твердым электролитом

21.11 Honor 10 Lite: смартфон с экраном Full HD+, чипом Kirin 710 и Android 9.0

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

21.11 Ford представил вседорожный универсал Focus

21.11 Крупная американская компания поглотила украинский медиастартап

21.11 Карлос Гон планировал слияние Nissan и Renault перед арестом

20.11 На автосалоне в Гуанчжоу Chevrolet представил концепт-кар FNR-CarryAll

20.11 SpaceX оставила попытки сделать вторую ступень ракеты Falcon 9 возвращаемой

20.11 IBM изучает медный магнетизм: первый шаг к памяти атомарного уровня

19.11 Самые инновационные и динамичные: топ-10 стран мира

19.11 Группа злоумышленников похищала деньги из терминалов государственных и частных украинских банков

• дальше…

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно