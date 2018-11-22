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Ротация патриархов. Почему 80-летнего Кучму в Минске заменил 77-летний Марчук
17:42 22.11.2018 |
Место достигшего "критического возраста" экс-президента Украины Леонида Кучмы в переговорной группе в Минске занял Евгений Марчук, чей возраст от "критического" очень недалек. Но, похоже, успешнее, чем "старая гвардия", вести переговоры с россиянами не может никто.
Прошло почти два месяца с тех пор, как Кучма официально заявил, что уходит из Трехсторонней контактной группы в Минске. Свое решение он объяснил довольно просто - "достиг своего критического возраста". "Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Там слишком трудные разговоры. А когда ты знаешь, что результата нет, когда ты знаешь, что принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется..." - пояснил Кучма, отпраздновавший накануне 80-летие.
Следующие два месяца позицию представителя Украины в ТКГ занимал намного более молодой, 53-летний советник президента Украины Руслан Демченко. И вот сегодня Порошенко официально назначил новым представителем Украины в ТКГ экс-премьера и экс-главу СБУ Евгения Марчука. Последний, к слову, в минских переговорах далеко не новичок - все время работы ТКГ он возглавлял подгруппу по вопросам безопасности. Так что, скорее всего, с назначением Марчука ни ход переговоров, ни позиция Украины в Минске не поменяются.
С другой стороны, многие ожидали, что место Кучмы официально займет Демченко, тем более что Марчук не на много моложе Кучмы - в январе ему стукнет 78. Но, похоже, именно возраст, советская номенклатурная школа и огромный политический опыт и стали определяющими факторами в этом назначении.
Не секрет, что переговоры в Минске, начавшиеся в критический для Украины момент, нужны были в первую очередь, чтобы получить передышку, необходимую для наращивания сил и укрепления позиций. И Кучма - тонкий и глубокий знаток совковой психологии - взял на себя роль посредника, способного вести игру на совковом поле. В основном ему приходилось блефовать, поскольку реальные мускулы Украине еще нужно было нарастить. И он успешно делал это, хорошо зная россиян.
Надо признать, что Леонид Данилович вполне удачно разыграл эту роль. Хотя в плане достижения перемирия - заявленной цели переговоров - результаты, достигнутые контактной группой, в целом нулевые, площадка в Минске успешно сработала как фактор сдерживания. Она дала Украине время реорганизовать армию, заручиться поддержкой в мире и навести хотя бы относительный - но, несомненно, гораздо лучший по сравнению с 2014 г. - порядок у себя в тылах. Невыполнение Россией Минских соглашений стало основой для введения против нее санкций.
После ухода Кучмы кто-то должен был продолжить его линию переговоров, и это могла стать лишь сопоставимая с экс-президентом фигура настолько, насколько это возможно. Причем из той же старой гвардии. При всем уважении к советнику Порошенко Руслану Демченко, который курирует украинско-российское направление, он человек другого поколения и другой формации и находить подход к россиянам ему было бы куда сложнее, чем представителю поколения Кучмы. При этом роль Демченко в переговорах, скорее всего, будет очень важной, но в тени, за спиной авторитетного и опытного Марчука, который прошел полноценную аппаратную школу еще в Союзе и знает советских функционеров как облупленных.
Российский представитель Борис Грызлов, которому уже 67 лет, воспринимал Леонида Кучму все же как человека, вышедшего из одной с ним системы, притом старшего не столько даже по возрасту, сколько по опыту функционирования в этой системе, то есть до известной степени, как своего, а конфликт - скорее как внутрисистемный. Это позволяло Кучме, играя на постсоветских ностальгических комплексах, удачно тянуть время, добиваясь частных малозначительных уступок и делая аналогичные уступки взамен. То есть, по сути, вести переговоры в рамках пост-СССР.
Эту же линию продолжит и Марчук. Ему как человеку, вышедшему из системы КГБ, в прошлом премьер-министру и главе СБУ будет проще найти подход к комсомольскому активисту и советскому инженеру Грызлову.
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