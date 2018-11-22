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Украинцы начали тратить больше средств на свои нужды, - исследование
Аналитики Kantar TNS CMeter выяснили, что в 2018 году украинцы начали тратить больше средств на свои нужды.
Об этом сообщила пресс-служба Kantar TNS CMeter на своей странице в Facebook.
Согласно исследованию, в Украине в месяц на человека в среднем тратится 6717 гривен, что на 20 % больше, чем в 2017 году.
В то же время, доля среднего класса в Украине увеличилась на 14 %.
Отмечается, что количество тех, кто не экономит на своем повседневном досуге, выросло на 33 %.
А средний процент свободных средств у украинцев возрос до 27 %, это на 15 % больше, чем в 2017 году.
Кроме того, доля тех, кому хватает только на питание, сократилась на 22 %, а декларируемые затраты на коммунальные услуги выросли всего на 8 %.
За 2018 год у граждан Украины также изменился и способ мышления.
В частности, на сегодняшний день 71 % украинцев старается избегать продуктов с искусственными добавками (в 2017 году их было - 68 %). За количеством калорий в продуктах следит 42 % наших сограждан (в 2017 - 38 %).
Подчеркивается, что 87 % украинцев верит, что Украина может производить очень хорошие и качественные продукты.
В 2018 году также снизилась зависимость людей от чужого мнения.
А 55 % населения Украины больше не утруждают себя поисками дешевых продуктов, а покупают все в ближайшем магазине.
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