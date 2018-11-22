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Верховный суд: неправильный номер счета при уплате налогов - не основание для штрафа
16:41 22.11.2018 |
Если налогоплательщик ошибочно указал неправильный номер счета при уплате налогов, это не может рассматриваться органами фискальной службы как неуплата налогов со следующим применением штрафных санкций и пени.
Такую правовую позицию выразил Верховный Суд, сообщает юридический интернет-ресурс "Протокол".
"Верховный Суд сделал вывод о том, что осуществление ошибки во время перечисления согласованной суммы денежного обязательства в государственный бюджет в срок, установленный пунктом 57.1 статьи 57 ПК Украины, должно квалифицироваться как действие, хотя и ошибочное. Следовательно действия, которые не содержат признаков бездеятельности налогоплательщика при уплате согласованной суммы денежного обязательства, не могут быть основанием для применения штрафов", - говорится в сообщении.
Данная позиция была сформирована при рассмотрении кассационной жалобы налогового органа, который считал, что ошибку с номером счета следует считать неуплатой налога.
По данному делу налогоплательщик обратился в суд первой инстанции, утверждая, что уплата суммы единого взноса, выполненная без нарушений сроков, хотя и на неправильный счет, в действительности состоялась, поскольку средства поступили в государственный бюджет. С такой позицией согласились суды первой и апелляционной инстанций.
Верховный суд, рассмотрев аргументы сторон, пришел к заключению, что допущенная предприятием ошибка не свидетельствует о неуплате налога в определенный законодательством срок и не повлекла наступления каких-либо негативных последствий или ущерба для соответствующего бюджета и государства в целом.
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