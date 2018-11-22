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КС признал конституционным закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО
Конституционный Суд признал конституционным закрепление в Конституции курса страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также исключение из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.
Об этом журналистам сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко"), передают Українські Новини.
"Только что Конституционный Суд своим большинством, 14 голосами, принял решение по изменениям в Конституцию, связанными с закреплением курса Украины на ЕС и НАТО, предложенным Президентом Украины Петром Порошенко. Эти изменения сегодня поддержаны, по этому поводу мы активизируем ситуацию в зале и рассмотрение в комитете",- сказала она.
По ее словам, парламент может рассмотреть этот вопрос на вечернем заседании.
Как сообщали Українські Новини, 20 сентября Рада попросила КС оценить конституционность законопроекта о закреплении в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрете аренды иностранным государством военных баз.
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