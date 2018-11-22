Верховная Рада ввела институт уголовных проступков

За принятие законопроекта №7279-д в целом проголосовали 239 депутатов из минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Уголовным проступком является деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

По мнению авторов законопроекта, введение института уголовных проступков существенно упростит работу органов расследования и упростит рассмотрение в суде незначительных уголовных правонарушений.

Закон вступит в силу через 3 месяца со дня его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 2017 года заместитель министра юстиции Андрей Вишневский заявлял, что Министерство юстиции не поддерживает законопроект о введении института уголовных проступков.