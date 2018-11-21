Торги на межбанке 21 ноября завершились незначительным удешевлением доллара

Елена Лысенко / UBR.ua

С утра о себе громко заявили скупщики «американца», и котировки выходили на 27,80 грн./$. Но экспортеры быстро отреагировали на такой интерес и завалили рынок валютой.

Ее было настолько много, что Нацбанк выходил выкупать излишек. Если бы не он, то межбанк ушел бы ниже 27,70 грн./$. Сначала собирал доллар по 27,78 грн./$, а затем и по 27,73 грн./$. По оценкам казначеев, регулятор пополнил сегодня свои золотовалютные резервы на $20 млн.

«С утра мы видели немного завышенные котировки в ожидании возможных ситуативных перекосов спроса и предложения валюты. Которые, несмотря на увеличение ликвидности в системе, не нашли ресурсов для разворота в сторону роста и в течение дня вернулись к вчерашнему уровню», - описал ситуацию на рынке директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Финансисты отмечают активизацию валютных покупателей. Многие из них подолгу сидят в засаде, выжидая максимально выгодный курс, и выходят на торги на минимальных ценниках. Правда, скупщиков доллара не настолько много, чтобы собрать всю массу выручки, которую готовы вывалить экспортеры.

Минимально сегодня двигались и курсы валют в банках.

«Наличный рынок открылся котировками 27,91-27,94 грн./$, к середине дня они минимально выросли до 27,92-27,95 грн./$», - уточнил Куринной.

Со дня на день финансисты ждут первых выплат Госказначейства по НДС, потому очень аккуратно дают новые курсовые прогнозы.

«Думаю, межбанк будет завтра открываться в рамках 27,73-27,78 грн./$. Пока сложно предсказывать дальнейшее снижение курса доллара, хотя при стабильном предложении оно может происходить. Но вряд ли будет существенным, ведь все ждут выплат по НДС. До них рынок вполне может потоптаться в текущем курсовом диапазоне», - резюмировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал на завтра торговлю в рамках 27,70-27,80 грн./$.