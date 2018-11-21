Политический баланс: Что означает назначение министрами Маркаровой и Фриз

Юрій Васильченко / Depo.ua

О представлении в Верховную Раду на назначение двух новых членов правительства сегодня заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Он также предложил парламентариям рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины. Кутовой написал заявление еще 23 мая прошлого года, обязанности министра исполняет его первый заместитель Максим Мартынюк. Но из-за того, что коалиция никак не может решить кадровый вопрос по этому министерству, оно полтора года не имеет официально назначенного руководителя.

Вернемся к назначениям Маркаровой и Фриз. Оксана Маркарова стала и.о. министра финансов 7 июня этого года, после громкой отставки Александра Данилюка. Тот требовал назначить ему еще одного заместителя. Когда давление на заседании правительства не удалось, он отправил письмо послам G7, в котором объяснял, почему ему нужна новая заместительница. Наконец, 6 июня Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка, и парламент это представление поддержал. На следующий день назначили Маркарову. Напомним, ее считают креатурой действующего премьер-министра.

Под руководством Маркаровой готовился бюджет на следующий год. Получение ею официального статуса министра нужно для того, чтобы не возникало никаких оговорок при подписании международных финансовых документов и ведении переговоров с международными кредиторами.

Второе назначение также давно ожидаемо. Еще 27 февраля этого года парламент принял постановление о создании на базе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерства по делам ветеранов. Лоббировал это решение председатель парламентского комитета по вопросам ветеранов и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

Как писал Depo.uа, имея влияние на этот орган, можно подобрать под себя все ветеранские организации. Что станет солидным политическим активом Третьякова на выборах. Однако в вопросе о Министерстве ветеранов интерес этого депутата совпал с интересами Банковой. Президент Петр Порошенко неоднократно подчеркивал важность такого органа.

В то же время в кулуарах распространялись слухи, что на пост министра на Банковой планируют госпожу Фриз, давнюю соратницу Петра Алексеевича. Эксперты подсчитали министерские кресла и оказалось, что в случае такого назначения возникает явная диспропорция - людей, которые ориентируются на президента, в Кабмине будет больше. Это будет создавать риск блокирования правительственных решений.

На несколько месяцев разговоры о Минветеранов прекратились и вернулись в политическую повестку дня в ноябре. Когда лоббисты этого органа заподозрили, что под него денег в бюджете нет. Чтобы нажать на Гройсмана, они 7 ноября привели под здание правительства ветеранов АТО и "Нацкорпус". О связи которого с Третьяковым неоднократно сообщалось в СМИ.

В тот день премьер сообщил: Кабмин в ближайшее время может начать принятие первых необходимых решений по реорганизации государственной службы по вопросам ветеранов и "создать мощную институцию, в которой будут сосредоточены, в том числе, и финансовые ресурсы для формирования политики в этой сфере". Как видим, процесс уже пошел.

И если Министерство ветеранов получит руководителя, тогда можно вести речь о финансировании нового органа. Которое должно найти место в статьях госбюджета. Если же коалиция будет тянуть с поддержкой предложенных кандидатур на министерские кресла, то вряд ли реальным будет выглядеть выделение средств под инициативу, которую некому будет реализовать.

Еще один важный момент - одновременное назначение Маркаровой и Фриз сохраняет баланс сил в правительстве. А это означает, что Кабмин сможет спокойно выполнять свои обязанности без привнесенных извне интриг, которые только вредят.