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Гройсман предлагает Раде назначить Маркарову министром финансов и Фриз - министром по делам ветеранов
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает Верховной Раде утвердить Оксану Маркарову в должности министра финансов Украины и назначить депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирину Фриз на должность министра Украины по делам ветеранов.
"По итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства, премьер-министр Украины принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, которая сейчас исполняет обязанности министра", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.
Кроме того, В.Гройсман предлагает назначить И.Фриз министром по делам ветеранов.
Премьер также предложил парламентариям рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.
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