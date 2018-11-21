Распродажа танков: Как Гриценко «убивают» хищениями в армии

Юрій Васильченко / Depo.ua

Вчера ВСК ВР по расследованию хищений в ВСУ пришла к выводу, что Анатолий Гриценко "вызывающе подрывал обороноспособность нашего государства". Тот в ответ подал иск.

Перед членами ВСК выступил Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Он обнародовал данные экспертизы, из которой следует, что распродавать армейское имущество начали при Гриценко, в дальнейшем этим грешили и другие министры обороны. В частности, Анатолию Степановичу вменили сбыт танков. "Потребность Вооруженных сил составляет 3200 танков, и он из этой потребности 698 выводит из состава ВСУ за счет уменьшения обороноспособности, как избыточные", - отметил председатель ВСК Иван Винник. Эксперты зафиксировали уменьшение количества и другой военной техники. Одним словом, из Гриценко сделали чуть ли не главного вора.

Тот решил не оправдываться, а подал иск в Днепровский суд столицы. "За распространение заведомо ложной информации через их временную следственную комиссию они теперь будут отвечать в суде - и партия БПП, и ее лживые депутаты, персонально", - написал он на своей странице в Facebook. Из копии искового заявления следует, что одним из ответчиков указан нардеп из БПП Александр Бригинец за его пост в соцсети с обвинениями в адрес Гриценко. Однако экс-министр обороны почему-то не оспаривает данных экспертизы. По крайней мере в обнародованной им копии о ней не упомянуто. То есть, иск выглядит как заведомо проигрышный.

Это, во-первых, во вторых - в состав ВСК входят не только депутаты БПП, но и других фракций. Всего 12 человек. Комиссию возглавляет Винник, кроме него от "Блока Порошенко" есть еще упомянутый Бригинец и Татьяна Рычкова. От "НФ" Юрий Береза и Андрей Тетерук, от "радикалов" Дмитрий Линько, от "Батькивщины" Иван Крулько, от "Оппоблока" Юрий Мирошниченко, от "Видродження" Владимир Зубик, от внефракционных Павел Кишкарь, от "Воли народа" Игорь Молоток, от "Самопомочи" Тарас Пастух. А претензии у Гриценко почему-то только к партии БПП.

Этот факт дает основания считать, что Анатолий Степанович избрал тактику, похожую на тактику Юлии Тимошенко - и во всех грехах обвиняет лично Порошенко (действительно, кто же, как не он, лично должен откручивать вентили в котельных Смелы), а Гриценко - пропрезидентскую фракцию. Проще говоря, на результатах ВСК по разворовыванию армии пиарятся все - и оппоненты лидера "Гражданской позиции", и он сам. Оппоненты хотят повесить на него ответственность за разворованное имущество, а он в ответ обвиняет их в политическом давлении. Очевидно, надеясь, что значительный уровень недоверия к власти априори оправдывает его в глазах граждан.

Следующий важный момент - во времена чьего премьерства Гриценко "распродавал" армию. Он был министром в трех правительствах - первом правительстве Юлии Тимошенко, Кабминах Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Отдельные депутаты делают акцент именно на имени Тимошенко, ведь за Гриценко можно зацепить и ее. Тот же Бригинец, комментируя иск экс-министра обороны, написал: "... распродажа переступила черту необходимой техники именно во время президентства Ющенко, премьера Тимошенко и министрирования Гриценко... Жду обращения в суд и от Ющенко и от Тимошенко". Привязка к этой, если верить данным экспертизы, не очень хорошей истории, может стоить Юлии Владимировне рейтинговых баллов. Однако выводов ВСК для этого мало, нужны оконченные расследования дел о хищениях в армии. И вот здесь возникает загвоздка.

Еще в начале сентября 2016 года Генпрокурор Юрий Луценко сообщал об уровне хищений в ВСУ. В его отчете фигурировал и Гриценко. Но дело так и не оказалась в суде. Еще тогда эксперты объясняли, почему это расследование не имеет судебных перспектив. Во-первых, армейское имущество продавалось не Минобороны, а "Укрспецэкспортом". Во-вторых, армия в довоенный период всегда финансировалась по остаточному принципу, и вина в этом не Минобороны, а правительств, которые формировали государственный бюджет, и парламентов, которые за него голосовали. Военные, чтобы залатать дыры, просто вынуждены были распродавать оружие и имущество. То есть, они оказались заложниками государственной политики. И если уж и иметь к кому-то претензии, то министры обороны здесь, скорее, выглядят стрелочниками.

Отсюда напрашивается вывод: ВСК с громким названием "для проведения расследования сведений относительно фактов хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы", как и все остальные парламентские следственные комиссии, выполнила политическую функцию. Ее вчерашний отчет в виде статей веером разойдется по газетам, сайтам и телесюжетам. Затем социологи проведут срез общественного мнения, посмотрят, что там у Гриценко с рейтингом, если упал - к этой теме пока не будут возвращаться.

В свою очередь Гриценко несколько недель будет рассказывать, как судиться с Бригинцом и БПП. О перспективах этого суда уже шла речь выше. Если бумерангом ударит по Тимошенко, она также что-то скажет в ответ. В итоге - тему отыграют и положат в ящик. Чтобы потом снова вытащить, когда в этом появится нужда.