Старые и новые правые. Как Тягнибок сделал из Билецкого раскольника

Степан Брацюнь, Богдан Червак, Олег Тягнибок, Андрей Тарасенко, Андрей Билецкий и Сергей Мазур во время подписания Национального манифеста, март 2017 г. Фото: УНИАН

Пока лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий на словах рисовал в своем большом интервью журналистам "Цензора" декабрьские дедлайны по выдвижению единого кандидата в президенты от националистов, все остальные его партнеры по "Национальному манифесту" решили, так сказать, взять быка за рога на практике. 19 ноября было обнародовано совместное заявление (оно датировано 13 ноября 2018 г.) о поддержке на президентских выборах выдвиженца "Свободы" Руслана Кошулинского. Под документом свои подписи поставили пятеро партийных лидеров: Олег Тягнибок от "свободовцев", Андрей Тарасенко от "Правого сектора", Богдан Червак от ОУН, Степан Брацюнь от КУН и Евгений Карась от "С14".

Кроме того, кандидатуру именно Кошулинского поддержал еще один знаковый националист - Дмитрий Ярош, бывший главный "правосек", а ныне сконцентрировавшийся на своем вяло развивающемся проекте "ДІЯ" ("Державницька ініціатива Яроша"). В итоге единственным неприсоединившимся к предвыборному националистическому фронту оказался как раз Билецкий. Тот, кто до сих пор горячо ратовал и за единого кандидата-националиста на президентских выборах-2019, и за единую националистическую партию на выборах парламентских.

В принципе, "Свобода" не оставила перед лидером "Нацкорпуса" особой свободы выбора, фактически поставив того перед фактом. Это ощущалось еще во время марша УПА на Покрову, когда, собственно, Тягнибок публично отказался сам участвовать в президентской гонке, агитируя за своего партийного соратника Кошулинского. По поводу данного эффектного хода Билецкий в своем вышеупомянутом интервью даже не пытался скрыть обиды на союзника: "14 октября мы договорились вместе почтить память погибших на фронте, наших боевых товарищей. Почему-то "Свобода" решила политически сыграть на опережение в такой день".

Теперь же игра на опережение Тягнибока, обладающего куда большим, чем экс-комбат "Азова", политическим опытом, практически загнала Билецкого в угол. И каждый день его молчания лишь сужал его возможности для маневра в затянувшихся переговорах праворадикалов в рамках подписанного еще в марте 2017 г. упомянутого выше документа об объединении под названием "Национальный манифест", которые глава "Нацкорпуса" хотел потянуть и дальше.

Однако спустя сутки партия Билецкого решилась на ответ: "Национальный корпус" не поддерживает решение представителей отдельных националистических организаций назвать Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистического лагеря. Решение о поддержке Кошулинского националистическим движением было принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки Манифесту националистических сил. Люди, которые поставили свои подписи под документом, не имеют реального авторитета среди миллионов украинских националистов. Национализм - это не эмблемы и старые заслуги, а реальные поступки здесь и сейчас и широкая поддержка общества".

При этом любой ответ Билецкого - да или нет - априори играл на руку "свободовцам". Если бы он, немножко поломавшись, таки согласился на поддержку Кошулинского, то автоматически спрятал бы свои претензии на статус "нового лица" националистов до лучших времен, превратившись из ведущего в ведомого. А вот после нынешнего отказа от навязанного формата лидеру "Нацкорпуса" уж точно не позавидуешь - он будет объявлен раскольником, не сумевшим умерить свои амбиции.

И в какой-то мере критики будут правы, потому что Тягнибок как раз собственные амбиции демонстративно умерил. И тем самым освободил дорогу для действительно незапятнанного Кошулинского, хорошо себя зарекомендовавшего и в кресле вице-спикера Верховной Рады еще при режиме Януковича, и во время Майдана, и на донбасском фронте, будучи мобилизованным в украинскую армию обычным сержантом. А так - вышло, что Билецкий как ветеран АТО не поддержал такого же ветерана Кошулинского, хоть и менее знаменитого, чем он сам, то есть поступил совсем уж как-то некрасиво.

Впрочем, в нынешней ситуации загона Тягнибоком себя в угол Билецкий может винить только себя сам. Текущие показатели их электоральной поддержки фактически замерли на тех же отметках, которые были еще до подписания "Национального манифеста". Правда, "Свобода", как и прежде, опережает "Нацкорпус" раз в 20 или даже 30, поэтому говорить об их равноправии как предвыборных партнеров изначально выглядело бы несколько неуместно.

К тому же вполне очевидно, что разительное рейтинговое отставание "азовцев" от "свободовцев" основывалось как раз на двухлетней заморозке взаимного противостояния между ними. И это лишь в очередной раз доказало, что опытный Тягнибок сумел элементарно "задушить в объятиях" молодого перспективного Билецкого, которому уходить в самостоятельное плаванье аккурат перед официальным стартом предвыборной гонки уже, казалось бы, слишком поздно. Но бывший комбат "Азова" все-таки решил попробовать свои силы в президентской кампании.

Хотя, как показывают последние соцопросы, рассчитывать глава "Нацкорпуса" сможет на 0,4-0,6% голосов избирателей. Даже при пятикратном увеличении электоральной поддержки (а этого достичь будет чрезвычайно сложно), Билецкий и близко не подойдет к отметке проходного барьера для своей партии, базирующейся исключительно на авторитете собственного вождя. Зато "развод" с ними абсолютно некритичен ни для "Свободы", ни для присоединившихся к "единой команде Кошулинского" тех, как сказал бы Билецкий, кто "не имеет реального авторитета среди миллионов украинских националистов".

С другой стороны, и у экс-вице-спикера стартовые позиции не ахти - в социологическом исследовании, которое совместно провели КМИС, Центр Разумкова и группа "Рейтинг" во второй половине октября (когда уже было известно о кандидате от "Свободы"), Кошулинский получил всего 0,7% среди тех украинцев, кто имеет намерение голосовать и уже определился с выбором. Но после объявления его единым кандидатом от националистов позиции "свободовца" явно улучшатся, тем более что данная электоральная ниша сегодня охватывает минимум 5% украинских избирателей.

Так что разогрев на президентской гонке "единым националистическим" Кошулинским пойдет партии Тягнибока точно впрок для последующей парламентской кампании, широко открывая для нее и союзников двери в будущий парламент. Главное - не напортачить между двумя турами выборов президента весной, но от всегда осторожного в высказываниях Кошулинского этого ожидать вряд ли стоит.

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица