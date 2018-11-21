Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян

Новым президентом Интерпола избрали южнокорейца Ким Чон Яна (Kim Jong Yang), сообщает Интерпол в Twitter.

"Ким Чон Ян из республики Корея был избран президентом Интерпола (2-летний срок)", - говорится в сообщении.

Срок его полномочий составит два года.

Ранее Ким Чон Ян был исполняющим обязанности руководителя организации.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в поддержку представителя Южной Кореи был отдан 101 голос, а за его соперника, представителя РФ, вице-президента Интерпола Александра Прокопчука - 61. "Эта битва выиграна. Благодарю всем. Слава Украине! 101-61 в пользу здравого смысла!", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Перед тем он сообщил, что по результатам первого тура выборов президента Интерпола представитель Южной Кореи набрал 60,5% голосов, представитель РФ - 39,5%.

Перед голосованием на 87-й сессии Генассамблеи Интерпола украинская сторона выступила с заявлением, в котором заявила о недопустимости представительства РФ в руководстве Интерполом в связи с причастностью этого государства к ряду преступлений по всему миру в последние годы.

"Страна, которая только на протяжении последних лет оказалась причастной к целому ряду криминальных скандалов во всем мире, не может быть представлена в руководстве Интерпола на уровне государственной организации! Речь о России. От компьютерных вирусов "Нон", "Петя", поразивших тысячи пользователей, от кибератак на органы власти около сотни стран во всем мире до отравления людей в Солсбери, военных и гуманитарных преступлений в Крыму и на востоке Украины: эта тенденция дает четкое представление об истинной государственной политике России", - говорится в заявлении, опубликованной на сайте МВД.

В ведомстве подчеркнули, что РФ "злоупотребляет системой Интерпола" и обратились с просьбой к другим странам "не делать авторитетную и уважаемую профессиональную организацию, созданную ради общей борьбы с преступностью, заложником агрессивной и преступной России".

В заявлении отмечалось, что Украина выступает против кандидатуры А.Прокопчука и поддерживает представителя Южной Кореи на пост президента Интерпола.