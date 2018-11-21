Активная торговля на межбанке завершилась 20 ноября мизерным ростом курса доллара

Елена Лысенко / UBR.ua

Сегодня был последний для уплаты налогов, и компании вовсю продавали доллар, чтобы гривной рассчитаться с госбюджетом. Казначеи говорили, что валютное предложение было на пике, но к нему быстро подтягивался спрос (Нацбанк не скупал СКВ в резервы). Многие импортеры ждали конца месяца в расчете на выгодную покупку «американца», и сегодня они активно закупали доллар. Некоторые казначеи даже шутили, что для покупателей иностранной валюты во вторник настала «черная пятница». Отмечая, что этот спрос позволил выровнять предложение со спросом.

«Курсовая стабильность сегодняшнего дня стала отражением преимущественного баланса спроса на валюту со стороны ряда крупных покупателей и ее предложения на фоне завершения календарного периода бюджетных платежей и дефицита гривны на рынке. При этом наличный рынок продолжил сокращать зазор по котировкам с межбанком, не создавая предпосылок для перенаправления спекулятивных движений в свою сторону. Наличный рынок во вторник открылся котировками 27,91-27,95 грн./$, а к середине дня они снизились до 27,90-27,93 грн./$», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

После завершения сезона налоговых платежей финансисты больше не ждут от экспортеров крупных распродаж. Потому и провала курса доллара больше не прогнозируют.

«Скорее всего, 21 ноября межбанковская торговля будет начинаться в рамках 27,74-27,78 грн./$, и вполне может оставаться в этом коридоре. Бизнес налоги заплатил, и вряд и будет сильно наращивать объемы конвертации выручки. Так что котировки вполне могут постоять на текущих значениях. Конечно, пока Госказначейство не запустит выплаты возмещений по НДС», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. А Олег Куринной оставил в силе старый прогноз - 27,75-27,85 грн./$.