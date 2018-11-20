На чужой войне. Почему Ахметов не хочет мириться с Медведчуком

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Раскол между двумя главными центрами сил в Оппозиционном блоке, обострившийся после объединения Юрия Бойко с Вадимом Рабиновичем, окончательно оформился. Похоже Кремлю так и не удалось упрячь в одну телегу Медведчука и Ахметова.

На первом же заседании парламента после того, как Бойко и Рабинович официально провозгласили о создании общего политпроекта "Оппозиционная платформа - За життя", партнер Бойко по председательствованию во фракции Оппоблока Александр Вилкул официально сообщил, что на заседании фракции было принято решение Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключить.

В свою очередь сам Бойко поспешил сообщить, что Оппоблок для него уже прошлое и он намерен развивать свое с Рабиновичем общее политическое детище (одним из лидеров которого является также и Виктор Медведчук). В частности, в самое ближайшее время будет создана депутатская группа "Оппозиционная платформа - За життя" (для краткости будем далее называть ее ОПЗЖ), в которую войдут другие депутаты из Оппоблока (видимо из группы Левочкина) и ряд других депутатов.

"Эта платформа нацелена на войну с властью, - экспрессивно продолжил мысль Вадим Рабинович, добавив, что скоро появятся "новые флажки и новые лица", а фракция ОПЗЖ станет самой большой в парламенте.

Таким образом, крупнейший кусок когда-то монолитной Партии регионов официально распался на две большие части. В ОПЗЖ объединились Медведчук, Левочкин, Рабинович и Бойко. Последнего будут выдвигать в президенты под брендом "единого кандидата от Юго-Востока" в надежде мобилизовать в его поддержку весь пророссийский электорат. Ключевой фигурой в этом списке, как не трудно догадаться, выступает отнюдь не Бойко и даже не Левочкин, а кум Путина Виктор Медведчук.

Именно он, по информации наших источников, является "смотрящим" от Москвы и главным арбитром внутри ОПЗЖ. По четкому указанию Кремля, во всех решениях последнее слово всегда должно оставаться за Медведчуком. Кроме того, формальное пребывание Медведчука в руководстве ОПЗЖ должно стать неким "знаком качества". Дескать это единственно правильный пророссийский проект, раз там присутствует лично кум Путина.

С другой стороны баррикады оказался Ринат Ахметов, который пока остается единовластным владельцем бренда "Оппоблок", фракцию которого в парламенте теперь возглавит Вадим Новинский, по совместительству являющийся лидером движения "Партия мира". Кроме того, в обойме у Ахметова есть свой потенциальный кандидат в президенты - Юрий Вилкул.

Разумеется, никакой политпроект и кандидат в президенты, претендующий на то, что объединяет вокруг себя весь Юго-Восток, без такой крупной фигуры как Ахметов не может выглядеть полноценным. И в планах Кремля было привлечение Ахметова в "объединенный проект", но все переговоры с ним закончились ничем и виной тому снова Медведчук. Располагающий огромными промышленными, финансовыми, медийными и другими ресурсами Ахметов, имеющий свои кровные бизнес-интересы на Юго-Востоке, разумеется, не может согласиться на то, чтобы Медведчук имел право вето на любое решение руководства нового политпроекта. В свою очередь Кремль категорически настаивал, чтобы такое право у Медведчука было. В конце концов Виктор Владимирович - единственный украинский политик, которому в Москве могут полностью доверять.

В результате после нескольких месяцев переговоров ситуация стала такой, какой мы ее наблюдаем. Бойко и Рабинович объявили об объединении в надежде, что Ахметов все же поддержит новый проект, но тот решил идти до конца и выгнал Левочкина и Бойко из фракции. И сегодня главный вопрос в том, что будет делать Ахметов дальше. А у него еще есть окно возможностей. Теоретически он еще может помириться с Левочкиным и Медведчуком, но без компромисса со стороны Кремля о роли Медведчука это перемирие вряд ли возможно. С другой стороны, Ахметов может выдвинуть Вилкула кандидатом в президенты, что создаст для "единого кандидата Бойко" серьезные проблемы. Во-первых, "единственность" Бойка в качестве пророссийского кандидата будет несколько неочевидной, а во-вторых, учитывая позиции Ахметова в ряде регионов, его кандидат гарантировано победит Бойко в Запорожье, Мариуполе, в родном для Вилкула Кривом Роге и очень вероятно, что в Днепре и неоккупированной части Донецкой области. А это не самая лучшая для "единого кандидата" перспектива - даже побороться за второй тур будет невозможно.

По информации источников "ДС", именно сценарий с выдвижением Вилкула сейчас для Ахметова главный и рабочий. По сути, это ультиматум Медведчуку и Кремлю - или учитывайте мои интересы, или играйте без меня. Пойдет ли Москва на уступки Ахметову - вопрос открытый. С другой стороны, нельзя не отметить, что нынешняя позиция Ахметова может быть выгодна Петру Порошенко, а замирение с Медведчуком создаст Ахметову проблемы с Банковой, которые ему тоже явно не нужны. В идеале Ринат Леонидович должен был бы найти такую тактику, которая позволит лавировать между Кремлем и Банковой, но не факт, что такая тактика в принципе существует.