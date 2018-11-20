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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зажало башнями Кремля. Как Курченко будет держать Пушилина в ежовых рукавицах

11:45 20.11.2018 |

Политика

 Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

У непризнанных псевдогосударственных образований на постсоветском пространстве есть кое-что общее. В них во всех местный бизнес рано или поздно начинает контролировать одна группа полукриминальных лиц. В Приднестровье это группа компаний "Шериф", в Абхазии - президент Рауль Хаджимба и бизнесмен Роман Качарава... а в ОРДЛО с недавних пор - олигарх Сергей Курченко, в прошлом соратник беглого екс-президента Украины Виктора Януковича.

Окончательно управление всей сколько-нибудь прибыльной экономикой на неподконтрольных Украине территориях Донбасса Курченко получил совсем недавно - после прошедших там "выборов в местные органы власти". Об этом идет речь в сюжете Радио "Свобода", сколыхнувшем информационное поле на выходных.

Однако напомним, что приближенные к Курченко люди около двух лет назад начали руководить практически всеми шахтами и заводами, захваченными на оккупированной территории. Добытый уголь и готовый металл далее сбываются в Россию.

Сергей Курченко в феврале 2014 г. покинул Украину, переведя свои многочисленные бизнесы в Россию. После чего Генпрокуратура Украины обвинила его в присвоении имущества "Укрнафты" и "Укргаздобычи", а также в контрабанде и незаконной торговле нефтепродуктами. Много позднее, в декабре 2017 г., суд Киева наложил арест на ценные бумаги Украинского медиахолдинга (UMH), которые также принадлежали Курченко. В ответ он подал в Печерский райсуд Киева иск против президента Украины Петра Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Угольно-черный бизнес

Еще в марте этого года компания "Газ-Альянс", подконтрольная Сергею Курченко, по сути была провозглашена региональным монополистом: она стала единственным поставщиком в Россию угля, добываемого на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Произошедшее можно назвать и так: "вор у воров украл": обиженными тут оказались российские угольные трейдеры, которые с 2014 г. сами вели торговлю донбасским углем с "отжатых" у украинских собственников предприятий.

Введение новой монополии происходило так: 14 марта 2018 г. Министерство экономического развития России направило телеграмму компании "РЖД Логистик", в которой сообщило о запрете вывозить уголь из "ДНР" и "ЛНР" для всех компаний, кроме "Газ-Альянса".

Внутри ОРДЛО главными противниками и разоблачителями Курченко стали
депутат "Народного совета ДНР" Владислав Бриг и руководство угольной компании "Ровенькиантрацит" (она работает в "ЛНР"). По их данным, Минэкономразвития РФ попросту продвигает в России интересы компании "Внешторгсервис", также принадлежащей Курченко.

Эта компания в 2014-2018 гг. получила контроль над десятками наиболее значимых металлургических и угольных предприятий на территориях "ДНР" и "ЛНР", особенно после так называемой "блокады Донбасса", когда сепаратисты просто провели их "национализацию". В свою очередь "Газ-Альянс" - это структура, отвечающая за сбыт их продукции (металла и угля) в России.

При этом место юридической регистрации "Внешторгсервиса" - Южная Осетия, которую РФ сознательно превратила в своего рода посредника. Поскольку украинские банки в непризнанных "ДНР" и "ЛНР" не работают, прямые расчеты между ними и Россией невозможны - это было бы нарушением Минских соглашений, которые не позволяют вести бизнес или делать перечисления в оккупированные части Донбасса без согласия Киева.

Москве нужно было легализовать финансовые потоки на эти территории, поэтому компании оттуда регистрируются в Южной Осетии (это уже более 200 компаний из "ДНР" и "ЛНР"). По договоренности с Москвой, осетинские представительства донецких и луганских фирм существуют в особом налоговом режиме и платят в местную казну всего 1% от прибыли. Три года назад в Южной Осетии был создан Международный расчетный банк, через который проходят все финансовые транзакции между непризнанными республиками на Востоке Украины и Россией.

ендиректор компании "Внешторгсервис" все время ее существования - Владимир Пашков. Он 12 лет служил на флоте, 10 лет работал в мэрии Братска. Потом был первым вице-губернатором Иркутской области (до 2014-го). На этой должности он вел два крупных проекта - переселение граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС и создание альтернативных производств в Байкальске после остановки местного целлюлозно-бумажного комбината. После того Пашков переехал в Москву, где стал владельцем 40% акций небольшой IT-компании Expertek.

С начала 2017 г. Пашков стал по сути одним из "новых хозяев" в ОРДЛО. После чего начал вытеснять из региона угольных трейдеров, зарегистрированных в Ростовской области и Крыму. Инструмент использовался простой: силой блокировались вагоны с углем, из-за чего у конкурентов "Внешторгсервиса" срывались договоры и международные контракты.

"Внешторгсервис" и "Газ-Альянс" попали под санкции США в январе 2018 г., а санкции против самого Сергея Курченко были введены еще в 2015-м. По данным Минфина США, компания "Газ-Альянс" с весны 2017 г. помогала "Внешторгосервису" нелегально экспортировать в Европу уголь с угольных шахт, находящихся на территориях непризнанных республик.

По данным американских источников, российские трейдеры из Ростовской области еще год назад продавали этот уголь за рубеж в составе угольных смесей. Экспорт угля в основном шел через Турцию, куда поставлялся из порта Ростова-на-Дону. Эта схема была известна в Киеве: летом 2017 г. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило в МИД письмо с просьбой через украинские посольства информировать другие государства о том, как распознать поставки угля из Донбасса.

Люди кремлевских башен

Возникает вопрос: с чем связан стремительный взлет бизнеса Сергея Курченко именно на территории ОРДЛО через несколько лет после того, как Украина потеряла контроль над этими территориями? Ситуацию прояснили источники "ДС" в Москве. По их информации, успехи Курченко прямо связаны с борьбой "кремлевских башен" за влияние на "ДНР" и "ЛНР".

Собственно, всем известно, что помимо помощника президента России Владислава Суркова, который курировал убитого Александра Захарченко и курирует его "сменщика" Дениса Пушилина, контроль над Донбассом осуществляет ФСБ, курирующая "ЛНР" и ее "главу" Леонида Пасечника, в связке с ФСБ работает также вице-премьер правительства России Дмитрий Козак, возглявляющий так называемую Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной помощи населению пострадавших территорий Донецкой и Луганской областей, которая по факту является теневым правительством "ДНР" и "ЛНР" и сконцентрирована в первую очередь на экономическом направлении.

И если Сурков "немного романтик", который на первое место ставит политические вопросы и сосредоточен на идеологическом противостоянии "ЛДНР" Украине, то Козак - "хозяйственник", сугубо практик, бизнесмен, которого интересует не абстрактный "русский мир", а конкретная экономическая реализация интересов.

Получив в сферу своей ответственности оккупированный Восток Украины, Козак занялся там тем, в чем разбирается: решением экономических вопросов. И здесь ему очень кстати пришелся опальный украинский олигарх Сергей Курченко. Последний действительно хорошо разбирался в происходящем в Донбассе и имел виды на собственность, ранее утерянную Ринатом Ахметовым.

В 2015-2017 гг. существовал серьезный конфликт интересов между связанным с Козаком Сергеем Курченко с одной стороны, а с другой - с подконтрольным Суркову Александром Захарченко и "Ташкентом" (бывшим "министом" доходов и сборов "ДНР" Александром Тимофеевым).

После убийства Захарченко многие подумали, что теперь Суркова отодвинут от управления "ДНР", как это уже произошло в Луганске, однако помощник Путина сумел быстро отыграться, выдвинув па первые позиции Пушилина. Однако, как видим Козак не собирается сдаваться и нашел способ "подрезать крылья" Пушилину и без открытой войны за власть в "ДНР", которая сразу после назначения Пушилина не очень уместна с политико-пропагандистской точки зрения.

Сразу же после назначения Пушилина оставшиеся крупные промышленные активы Донбасса окончательно перешли под контроль Курченко на местном уровне, ниточки от которого ведут выше к компании "Внешторгсервис" во главе с Пашковым, а далее еще выше к Козаку. При этом важно понимать, что и Курченко и Пашков лиш номинальные "собственники" экономики "ДНР". Главным выгодополучателем от всей этой "бизнесс-империи" является Козак.

Пушилин в свою очередь остался с властными полномочиями, но без экономического прикорма, что делает его де факто крайне уязвимым для соперничающих с Сурковым башен Кремля. Смирится ли Сурков с таким положением вещей или будет сопротивляться тому, как из его "протеже" будут делать марионетку его конкурентов - покажет время.

Пока же оппоненты Курченко в "ЛДНР" сообщают, что с весны этого года на предприятиях под его управлением (включая "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Краснодонуголь") массово задерживают зарплаты. А, например, железнодорожники Ясиноватой заявили, что получают вместо зарплаты дешевые продуктовые наборы, работники донецкой шахты им. Засядько вместо денег получают пакеты с макаронами, а на химпредприятии "Стирол" - продуктовые наборы. Так что не исключено, что в ближайшее время борьба за контроль над экономикой "ДНР" опять обострится.
 

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