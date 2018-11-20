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Беспилотник-диверсант: Что за оружие Украина купила у Турции
09:16 20.11.2018 |
Как известно, во время визита президента Украины Петра Порошенко в Турцию 3-4 ноября этого года было заключено соглашение о закупке у турков одного комплекса беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 (кстати, техническим директором фирмы-производителя является Сельджук Байрактар - зять самого Эрдогана).
О точных подробностях соглашения неизвестно, однако некоторые украинские СМИ утверждают, что в контракт стоимостью 69 миллионов долларов включены шесть боевых дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет плюс комплект запасных частей, сервисное сопровождение и обучение персонала.
Кроме этого, украинским властям удалось договориться (а переговоры длились около двух лет) о том, что часть комплектующих для Bayraktar TB2 будет изготавливаться на производственных мощностях ГП "Антонов", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром".
Если это действительно так, то мы получили (или получим в ближайшем будущем) не только достаточно мощную единицу вооружения, но и интересный объект для детального исследования инженеров "Укроборонпрома". Ведь Турция хоть и не принадлежит к топ-странам производителей боевых беспилотников и производит их только для собственных нужд (Украина станет первой иностранной страной-оператором этих дронов), однако имеет определенные интересные точечные наработки, которые мы до сих пор не освоили.
Но сначала давайте разберемся, что за "зверя", а точнее "птицу", мы приобрели.
Bayraktar TB2 - это тяжелый разведывательно-ударный беспилотный комплекс, основной задачей которого является длительное патрулирование в заданных районах на небольшой скорости и на большой высоте с последующим нанесением ударов высокоточными бомбами и ракетами по малоразмерным целям.
Он оборудован двигателями внутреннего сгорания Rotax 912, имеет корпус из композитных материалов, оборудован системой автоматического взлета и посадки и имеет следующие характеристики:
потолок: 6750 м;
автономность: 24 ч;
радиус действия: 150 км;
длина: 6,5 м;
максимальная взлетная масса: 560 кг;
грузоподъемность: 50 кг;
размах крыла: 12 м;
максимальная скорость: 222 км/ч;
крейсерская скорость: 130 км/ч.
Что касается вооружения, то помимо управляемых ракет он может нести авиационные бомбы.
Кстати, Bayraktar TB2 удерживает мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в своем классе: 24 часа 34 минуты продолжительности полета на высоте 8 км.
На сегодняшний день дроны Bayraktar TB2 в Турции налетали более 17 500 часов и активно применяются во время военных конфликтов на юго-востоке страны.
Относительно новых для украинских оружейников технологий, то прежде всего стоит выделить управляемые ракеты OMTAS с дальностью пуска 4 км и весом 37 кг с трубой, которые руководствуются прицельным комплексом "Байрактара". Проще говоря, турки решили проблему наведения цели непосредственно с беспилотника, с чем Украина пока не справляется. У нас таких технологий еще нет, хотя они могли бы быть полезными и для наземного вооружения, например для "Корсара" и "Стугны".
Вместе с тем эту новость о закупке турецких дронов украинские производители БПЛА восприняли резко отрицательно, уверяя, что в случае выделения аналогичной суммы на конструкторские разработки Украина смогла бы создать собственное производство ударных беспилотников.
Здесь стоит напомнить, что в Украине уже есть чем похвастаться в этой сфере, но почти все проекты до сих пор не доведены до конца.
Так, еще в 2017 году начал проходить внутренние испытания первый отечественный беспилотный авиационный комплекс (БАК) на реактивной тяге. Речь идет о проекте "Горизонт".
Также можно вспомнить и о разведывательно-ударном комплексе "Сокол", который представляет собой группу из одной разведывательной и трех ударных боевых машин и способен находить и точно поражать цели, используя в зависимости от задач боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия.
Также в линейке отечественного оборонпрома представлен беспилотник-камикадзе RAM UAV (от компании "Оборонительные электронные технологии"), который по сути является управляемым снарядом с системой видеонаведения.
Данный вид беспилотников относится к разновидности систем вооружения с автономным боеприпасом, который способен зависать ("качаться") над заданной плоскостью в поисках цели и атаковать ее после обнаружения.
Также у отечественного оборонпрома есть чем похвастаться и в сфере разведывательных беспилотников. В частности, новый украинский беспилотник ACS-3 от Авиационной производственной компании СГ "Скаэтон", который способен находиться в воздухе почти сутки.
Более того, Вооруженные силы Украины на ряду с Госпогранслужбой уже сейчас используют новейшие разведывательные беспилотники, "напичканные" самым современным оборудованием.
Речь идет о беспилотнике Spectator-M, который был разработан в тесном сотрудничестве между НТУ "КПИ им. И. Сикорского" и ОАО "Меридиан" им. С. Королева", входящим в состав "Укроборонпрома".
А буквально месяц назад стало известно, что ГП "Антонов" в кооперации с другими предприятиями занимается созданием стратегического ударного беспилотника вроде американского MQ-9 Reaper по стандартам НАТО.
Согласно техзаданию Министерства обороны, это должен быть стратегический ударный беспилотный летательный комплекс со взлетной массой в 6 тонн.
Другими словами, Украина со своим колоссальным опытом авиастроения уже умеет строить боевые беспилотники, однако прицельно-навигационных комплексов, которые бы позволяли этим беспилотникам применять управляемое оружие, у нас пока что нет. И учитывая это, "подержать в руках" далеко не худший в мире образец лишним точно не будет.
Кстати, Турция именно этим путем и двигалась при создании этого беспилотника. В 2009 году, после отказа США продать им ударные БПЛА, турки взяли у Израиля в аренду беспилотник Heron и на его базе за семь лет создали Bayraktar TB2.
Также много кто уже успел написать, что на Донбассе в условиях действия российских средств ПВО эти боевые дроны использовать не удастся, поэтому их покупка - пустая трата средств. Стоит признать, что и они правы. Правда, лишь частично.
Дело в том, что Россия действительно развернула на оккупированной части Донбасса достаточно мощную систему противовоздушной обороны (ПВО), однако лишь вдоль линии соприкосновения. Если же предположить, что каким-то образом украинская диверсионно-разведывательная или штурмовая группа сможет проникнуть вглубь оккупированной территории с таким беспилотным комплексом, то сможет нанести оккупантам весьма серьезный вред. Ведь целями для управляемых ракет "Байрактара" могут быть как арсеналы с вражеским оружием и склады горюче-смазочных материалов, так и, для примера, вражеская бронетехника, скопления живой силы врага, блок-посты и опорные пункты, а также автомобили высокопоставленных чиновников оккупационной администрации или генералов российской армии.
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