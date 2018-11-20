Экспортеры 19 ноября устроили распродажу своего валютного запаса, чтобы рассчитаться с госбюджетом

Елена Лысенко / UBR.ua

Новая неделя началась на валютном рынке с 5-копеечного удешевления доллара: 19 ноября межбанк закрылся в рамках 27,72-27,75 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Бизнесу тотально не хватало гривни, чтобы рассчитаться с госбюджетом, и он устроил распродажу своего валютного запаса.

«Основными факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали активность продавцов валюты, нуждающихся в гривне для проведения налоговых платежей. На фоне выжидательной позиции покупателей, сокращения и неравномерного распределения навеса гривневой ликвидности и возврата пары евро/доллар к недельному максимуму как привлекательной точки приложения спекулятивного вектора», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Гривневый дефицит подтверждался текущей ресурсной сводкой: остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 4,7 млрд. грн (до 50,4 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 3 млрд. грн (до 25,8 млрд. грн.). И все это сказывалось на ценниках.

«Цены межбанка на кредиты overnight и недельные займы вышли на 18-19%. Ощущалась нехватка гривневого ресурса. Но 20 ноября последний день уплаты налогов, после которого спрос на нацвалюту начнет постепенно спадать», - считает Юрий Гриненко.

Все это сказалось на ценниках в кассах.

«Наличный рынок открылся котировками 27,93-27,98 грн./$, к середине дня они снизились до 27,91-27,95 грн./$», - уточнил Куринной.

На завтра финансисты дают достаточно аккуратные прогнозы. До конца непонятно, сколько компаний оставили уплату налогов на последний, и когда бизнес начнет получать гривневые вливания от Госказначейства.

«Скорее всего межбанк будет стартовать в рамках 27,72-27,77 грн./$. Если мы и увидим новое укрепление гривни, то вряд ли оно будет долгосрочным. Ведь приближается период выплат возмещений по НДС», - заметил Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал на завтра торговлю в рамках 27,75-27,85 грн./$.