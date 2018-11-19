Кошулинский идет: В какую игру на выборах сыграют националисты и Билецкий

Ігор Петренко / Depo.ua

"ВО "Свобода", "Правый Сектор", Организация Украинских Националистов, Конгресс Украинских Националистов и "С14" заявили о поддержке "свободовца" Руслана Кошулинского как кандидата в президенты на выборах 2019 года.

Подписанты совместного обращения отмечают, что на президентских и парламентских выборах необходимо остановить наступление реваншистских сил. Именно поэтому они поддерживают Кошулинского как кандидата на пост президента и призывают к этому всех украинцев.

Под обращением стоят соответственно подписи Олега Тягнибока, Андрея Тарасенко, Богдана Червака, Степана Брацюня и Евгения Карася. Ранее идею выдвинуть в президенты бывшего вице-спикера поддержал Дмитрий Ярош. Однако бросается в глаза отсутствие подписи Андрея Билецкого.

Напомним, недавно в одном из интервью лидер "Нацкорпуса" объяснял: его не предупредили, что "Свобода" выдвинет кандидатом Кошулинского. Вместе с тем, заявил он, этот кандидат может обсуждаться. "Я не вижу в этом проблемы. "Национальный Корпус" выдвинет меня, "Правый сектор", скорее всего, - Андрея Тарасенко. Мы будем еще обсуждать все кандидатуры между нашими политическими силами, в узком кругу", - говорил Билецкий. Как видим, Тарасенко присоединился к инициаторам выдвижения Кошулинского. Таким образом, лидеру "Нацкорпуса" придется либо присоединяться, наступая на горло собственным амбициям, либо выдвигаться самому. Что в националистических кругах сразу расценят как раскол.

Можно лишь догадываться, почему под пактом нет подписи Билецкого. Возможно, он не разделяет негативного отношения подписантов к нынешнему руководству МВД, в частности, Арсену Авакову. О котором лидер "Нацкорпуса", подполковник Национальной гвардии, которая входит в структуру Министерства внутренних дел, неоднократно положительно отзывался.

Не будем забегать наперед, скажем лишь, что идеологические соратники перебросили мяч на поле Билецкого. Ему придется принимать непростое решение. Ведь националисты заявляют о совместной программе действий не только на президентскую, но и на парламентскую кампанию. Отсюда ключевой момент - если "Нацкорпус" не поддержит кандидата от "пятерки" подписантов (плюс Ярош), у него могут в дальнейшем возникнуть трения с другими националистами.

Depo.uа уже анализировал версии, почему именно Кошулинский оказался объединяющей фигурой в националистическом лагере. Во-первых, он имеет благоприятный баланс негатива и позитива. Вернувшись с большой политической сцены на львовский уровень, Руслан Владимирович не берет на себя тот негатив, которым успели обрасти нынешние депутаты. В том числе и "свободовцы", которые взяли привычку не голосовать за важные решения. Можно вспомнить их голосование за закон про деоккупацию Донбасса, когда они оказались в компании с "оппоблоковцами", за законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, и были против закона об образовании. Также голосовали против 14 "оппоблоковцев". По другим соображениям, нежели "свободовцы", однако факт останутся фактом.

Во-вторых, под Кошулинского, не незапятнанного драками с представителями ЛГБТ и разнообразными радикальными акциями, могут выделить не только средства, но и эфирное время. Ключевым спонсором проекта объединения националистов называют львовского бизнесмена и экс-нардепа Игоря Кривецкого. Однако для успеха на выборах в общеукраинском масштабе нужна, так сказать, диверсификация финансирования. Нужен и значительно более широкий медиа-ресурс, чем сейчас есть у националистов. Кошулинский хоть и не харизматичный, но достаточно хороший спикер. Отсутствие у него показного радикализма будет способствовать увеличению присутствия в информационном поле.

В-третьих, успешный результат на президентских выборах дает Кошулинскому шанс "взять Львов" на выборах мэра этого города. В случае неуспеха, в данном случае не попадания в первую пятерку кандидатов на булаву, "Свобода" может вернуться к сценарию самостоятельного участия в парламентских гонках, списав провал Кошулинского на недостаточную сплоченность националистических сил.

И, последнее. Видимо, и сами подписанты соглашения о едином кандидате понимают, что во второй тур их выдвиженец не выйдет. Поэтому им уже сейчас необходимо понимать, на кого они поставят после первого тура. Чтобы в итоге не проиграть все осенью 2019-го. По мнению экспертов, Кошулинский будет отбирать голоса как у действующего президента, так и у Юлии Тимошенко. Ее социальный популизм во многом пересекается с их популизмом. Поэтому в этой истории интереснее не место общего выдвиженца от националистов, и даже не присоединение или не присоединение к ним Билецкого, а поведение после 31 марта 2019 года.