Объединительный Собор в декабре: Когда Украина получит Томос

Андрій Коваленко / Depo.ua

На сайте Вселенского патриархата сообщили, что Объединительный Собор украинской православной церкви состоится в декабре. А точную дату огласят по итогам сессии Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата 27-29 ноября.

Это сообщение очень важное, потому что раньше российские и пророссийские СМИ в Украине распространяли разные даты Собора. Говорилось о 21 ноября. Впоследствии пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил в эфире "Радио Свобода", что Собор состоится 22-го ноября.

Впрочем, Евстратий Зоря очень быстро ответил на этот поток дат и фейков, который полился отовсюду с подачи Кремля. "О дате Объединительного Собора. Дата Собора будет объявлена официально. Пока она официально не объявлена - по сути даты нет", - отметил он. Впрочем пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря быстро ответил, что о дате Объединительного Собора будет объявлено официально. И подготовка к нему продолжается.

Что будет с Томосом

Конечно, было бы идеально, если бы Объединительный Собор предшествовал Синоду Вселенского Патриархата. Стоит напомнить, что на Соборе создается церковь и избирается предстоятель, который едет на сослужение с Вселенским патриархом Константинополя, где получает утвержденный Синодом Томос. Теоретически мы могли бы получить Томос уже до конца этого месяца.

Впрочем, Собор пройдет в декабре. Следующий Синод Вселенского Патриархата после ноябрьского должен состояться в январе, но есть возможность также провести внеочередное заседание в декабре. Все будет зависеть от результатов Объединительного Собора украинской православной церкви. Получается, что Томос в теории можно получить и в декабре этого года. Филарет и Порошенко ранее выражали надежду, что это все же случится в 2018-ом. Впрочем, вполне может быть выгодно затягивать процесс, чтобы Томос был получен поближе к дате президентских выборов. Так или иначе - это мощный козырь, который играет на руку президенту Украины.

Что будет на Соборе

11-го октября на Синоде Вселенский патриархат признал каноничность всех православных архиереев в Украине, включительно с УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церковью. На Собор они собираются вместе с желающими архиереями УПЦ МП. На последнем Синоде и Соборе, которые московские попы проводили на прошлой неделе, Онуфрий и компания выступили против автокефалии. Открыто не поддержал это решение исключительно митрополит Винницкий и Барский Симеон. Впоследствии он вместе с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко) и епископом Новокаховским и Геническим Филаретом (Зверевым) пришли на встречу к Петру Порошенко. Есть информация, что Симеон должен принести на Собор по меньшей мере 15 доверенностей от архиереев УПЦ МП. Пока точно никто не может сказать, сколько московских батюшек будет на Соборе.

Известно также, что в Объединительном Соборе примут участие более 40 архиереев УПЦ КП и 13 - от УАПЦ.

На Соборе нужно будет согласовать ряд моментов совместного устава новой украинской поместной церкви, названия, фигуры и титула предстоятеля.

Патриарх Филарет уже прокомментировал последний момент.

"Избрание Предстоятеля единой поместной Украинской Православной Церкви будет происходить на Соборе, после того, как на нем будет провозглашено и утверждено церковное объединение. Самовыдвижение кандидатур на Предстрятельство в Церкви не допускается канонами. Ранее сообщалось, что епископат УПЦ Киевского Патриархата будет предлагать мою кандидатуру для избрания Предстоятелем. Я благодарю епископат за выражение доверия ко мне, так же, как благодарен за мощную поддержку со стороны полноты Киевского Патриархата и всего общества, - пишет Филарет. - Сейчас у меня есть сложившееся видение того, как дальше надо действовать, и о нем благодаря нашему личному общению знают наши партнеры по диалогу, который продолжается. Уверяю, что в рамках этого диалога мы придерживались и будем придерживаться взятых на себя обязательств так же, как и его другие участники. Каким будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе - я официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение и ожидая от него поддержки моей позиции".

Некоторые СМИ сообщают, что предстоятелем поместной Украинской православной церкви может стать митрополит Винницкий и Барский Симеон. Мол, эта кандидатура выгодна Порошенко.

Здесь стоит напомнить, что после смерти митрополита Владимира (Сабодана) в августе 2014 года Симеон был одним из кандидатов на выборах нового предстоятеля УПЦ МП. В первом туре Симеон смог заручиться поддержкой лишь девяти епископов УПЦ МП, проиграв митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию (Паканичу) и будущему победителю митрополиту Черновицкому и Буковинскому Онуфрию (Березовскому). Во втором туре Симеон набрал лишь один голос, на втором месте оказался митрополит Антоний (25 голосов), новым главой УПЦ МП тогда был избран митрополит Онуфрий с 48 голосами.

В СМИ писали, что Симеон показал достаточно хорошие результаты и не заручился ни церковным, ни светским админресурсом.

Известно, что принять участие в выборах главы УПЦ МП в 2014 году его уговаривал лично отец украинского лидера Алексей Порошенко.