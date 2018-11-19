Человек в тряпичной маске. Пять выводов после «майдана белой балаклавы»

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Каждый новый "третий майдан" в Украине все больше и больше напоминает смесь театра абсурда с водевилем. И, похоже, этот тренд будет продолжен.

В минувшее воскресенье украинцы стали свидетелями очередной попытки, хотя точнее будет сказать - имитации попытки насильственного свержения власти "барыг". Вождем революционной толпы, состоящей, по самым оптимистическим подсчетам, человек этак из трехсот, стал таинственный незнакомец в белоснежной балаклаве, которая, видимо, должна была символизировать чистоту замыслов и незамутненность рассудка ее носителя. Правда, украинцы в большинстве своем этот оригинальный имиджевый ход не оценили, справедливо решив, что и с замыслами, и с рассудком у незнакомца в балаклаве все не слишком хорошо, а потому его революционный задор не разделили.

Такой поворот не слишком огорчил, но и не особенно удивил незнакомца в белой балаклаве, и ему, выступая перед жиденькой толпой своих последователей, пришлось констатировать, что захват админзданий откладывается из-за низкой революционной активности масс, но от планов вооруженного восстания никто не отказывается, тем более что и оружие у его сторонников имеется. Слова об оружии заставили активизироваться присутствовавших на акции правоохранителей, которым захотелось познакомиться с "белой балаклавой" поближе, но тот под прикрытием сторонников успел улизнуть в ворота Михайловского собора и таким образом сохранил инкогнито.

Человек в белой балаклаве хоть и стал самым ярким персонажем "третьего майдана", но бремя славы главного революционера ему пришлось делить с куда более раскрученным деятелем нашей политики - Надеждой Савченко. Она, хоть и не могла физически присутствовать на Михайловской площади из-за пребывания в Лукьяновском СИЗО, но ее революционный дух витал над присутствующими непрестанно. Во-первых, сам "белая балаклава" несколько раз вспомнил о Савченко в своей речи, а во-вторых, активное участие в акции приняли - сестра Савченко Вера, пресс-секретарь Татьяна Проторченко и помощник Валерий Мосийко. Последнего даже называли самим "Белым Балаклавой", однако это скорее всего не так, поскольку на некоторых видео с Михайловской площади в одном кадре присутствуют и "Балаклава" и Мосийко. Кстати помощника Савченко таки задержала полиция, не смотря на попытку физически противодействовать этому со стороны Веры Савченко и других активистов.

В целом мероприятие прошло весело и задорно, обошлось без серьезных драк и пострадавших, а большая часть украинцев смогла в выходной день развлечься, наблюдая за очередной идиотской попыткой разыграть карту "Третьего Майдана". Тем не менее, из всего произошедшего можно сделать несколько достаточно серьезных выводов.

Во-первых, наблюдается достаточно четкая тенденция - каждый следующий "Третий Майдан" комедийнее предыдущего. Явная тренд маргинализации протестов. При этом количество участников этот тренд никак не ломают. Михеил Саакашвили год назад смог собрать куда больше людей на свои протесты, чем предыдущая попытка с захватом отеля "Козацький", что тем не менее не заставило граждан воспринимать всю эту протестную вакханалию всерьез. Если такая тенденция сохраниться, то вождем следующего "Третьего Майдана" станет человек не в белой, а в радужной балаклаве, а потом дойдет очередь и до костюма Рональда Макдональда.

Во-вторых, кто бы ни стоял за организацией и финансированием "Белой Балаклавы" на лицо стремление неких сил всеми способами поддерживать украинское общество в состоянии стресса. И акции протеста тут далеко не самая главная составляющая. Вместе со взрывами складов с боеприпасами и покушениями на активистов, да и криков Юлии Тимошенко и других популистов о "геноциде холодом" и "тотально зубожінні" они как минимум поддерживают уровень нервозности и страха населения, что может быть выгодно не только внешним силам, но и многим местным политикам. Обществом в состоянии стресса куда легче манипулировать. То, что на призыв "Белой Балаклавы" откликнулась горстка людей, не означает, что никто не следил за происходящим и не переживал, что кучка маргиналов могут устроить не просто шоу, но и кровавую провокацию.

В-третьих, не смотря на то Надежда Савченко уже полгода в местах не столь отдаленных, дело ее живет. Ее образ и ее "политическая программа", состоящая из предложения "всех перестрелять", активно используется для дестабилизации ситуации в стране. Похоже, нашим правоохранителям следовало бы внимательнее присмотреться к окружению Надежды Викторовны, продолжающему политическую деятельность.

В-четвертых, нельзя не сказать, что "революция белой балаклавы" в некотором смысле сыграла на руку действующей власти. Как своим балаганным характером, укрепившем тренд маргинализации протестных акций и "выводом протестного пара" относительно безопасным способом, так и тем, что правоохранители получили возможность зафиксировать некоторых особенно буйных "революционеров", склонных поддерживать даже откровенно провокативный призыв к гражданскому протесту.

Ну, и напоследок, в-пятых - феномен человека в балаклаве также требует отдельного внимания. Нельзя не отметить, что использование таинственного незнакомца в необычном предмете туалета, скрывающем его внешность, во многом обеспечило внимание СМИ и простых граждан к акции. Не появись за несколько дней до этого призыва человека в белой балаклаве (этакого революционного Зорро), никто бы и не обратил особого внимания на очередную тусовку городских сумасшедших. Кстати, есть серьезные подозрения, что за белой балаклавой скрываются как минимум два разных человека, что придает этому приему агитации определенную тактическую гибкость.

Вполне возможно, что "Белый Балаклава" еще напомнит нам о себе. Правда, чтобы его образ не приелся, имидж будет необходимо регулярно освежать. Так что революционер в клоунском гриме может оказаться не совсем шуткой.