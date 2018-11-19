Итоги недели в «ЛНР»: Загадочный наблюдатель Салех и страйк на «Партизанской»

Марія Кучеренко, Андрій Кулик / Depo.ua

Результат "выборов"

Как и в случае соседней псевдореспублики, результаты "выборов" оказались более чем предсказуемыми: Леонид Пасечник побеждает с показателем в 68, 3% избирателей при явке в 77%;

Олег Коваль - 16, 55%;

Наталья Сергун - 7, 95%;

Людмила Руснак - 5, 9%.

Недействительными были признаны 1, 3% бюллетеней.

Картина в отношении "народного совета" выглядела следующим образом:

ОД "Мир Луганщине" - 74, 12%;

ОД "Луганский экономический союз" - 25, 16%;

Недействительными или утраченными были признаны 0, 72% бюллетеней.

"ЛИЦ" сообщает, что в должность "избранный глава" Пасечник намеревается вступить 21.11.2018.

Вранье "иностранных наблюдателей"

На прошлой неделе мы писали об "иностранных наблюдателях на выборах", которые уже неоднократно демонстрировались пропагандистскими ресурсами ОРЛО в качестве "легитимизаторов" всех процессов, происходящих на оккупированных территориях. В частности, мы упоминали "наблюдателя из Палестины" Мосаба Салеха, утверждавшего, что "не первый раз приезжает в ЛНР", и чье участие в так называемых "праймериз" в 2016 году подтверждалось им же самим и главным пропагандистским сайтом "ЛНР" "ЛИЦ". Однако все оказалось еще прозаичнее: Салех в действительности никуда не уезжал, так как проживает на территории Луганской области уже достаточно давно, окончив в 2009 году Луганский аграрный университет, а ныне - возглавляя так называемый "центр арабской культуры "Садыг" при Луганском медицинском университете. По данным "Реальной газеты" этот человек также является "советником главы ЛНР", правда, не уточняется, в каких именно сферах, ведь это воистину специалист широкого профиля: то изображает из себя "инвестора" на так называемом "Луганском инвестиционном форуме", то торгует кальянами в соцсетях.

Аналогичная ситуация и с "наблюдателем из Нидерландов" Рональдом Ван Амеронгеном, который, по данным "Реальной газеты", также постоянно проживает на оккупированных территориях Луганской области.

ГУМАНИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ

Очередной блэкаут в ОРЛО

Оккупационные власти так называемой "ЛНР" намерены отключить на неподконтрольной территории Луганской области электроэнергию для проведения срочных ремонтных работ. Об этом писали "СМИ" ОРЛО.

"В результате выявленных дефектов на объектах электроэнергетики, которые требуют срочных и безотлагательных ремонтных работ, в период с 22.00 16 ноября, то есть пятницы, до 8.00 18 ноября - воскресенье - будет производиться отключение электроэнергии по всей территории Республики", - говорится в сообщении.

При этом, как сообщает издание "Остров", по резервным источникам оккупационные власти обещали осуществлять подачу электричества на социально важные объекты. Представители ОРЛО утверждали через свои "СМИ", что будет обеспечена работоспособность стационарной связи, больниц, аварийных служб, предприятий пищевой промышленности, крупных супермаркетов и котельных, которые подают теплоносители в медицинские учреждения.

Жителей оккупированных территорий призвали обеспечить запас воды на несколько дней, а также принять необходимые меры для сохранения тепла в жилых помещениях.

Забастовка и увольнение рабочих на шахте "Партизанская"

В группе "Другой Луганск" в соцсети "Вконтакте" появилась информация об увольнении организаторов протеста на шахте "Партизанская" и было опубликовано фото соответствующего "приказа".

По словам представителя омбудсмена на Донбассе, Павла Лисянского, 29 октября 18 горняков шахты "Партизанская" отказались подниматься на поверхность из-за системной невыплаты заработной платы.

Подлинность самого "документа" не подтверждается Лисянским, однако информация в нем, по словам правозащитника, соответствует действительности: уволили четверых протестующих шахтеров.

Примечательно, что наказание от оккупационной администрации "ЛНР" пришло лишь после проведения так называемых "выборов". Очевидно, как и в случае отключения электроэнергии, все плохие новости для местного населения решили перенести на то время и в те обстоятельства, когда "демократической инициативе" и "волеизъявлению" ничего не будет угрожать.

КОММЕНТАРИЙ:

В очередной раз стало очевидно, что все так называемые "выборы" и все, что с ними связано, было постановкой от начала и до конца - и "наблюдатели" и все гуманитарные инициативы оказались фейковыми. Когда мирное население ОРЛО перестало быть нужно оккупантам в качестве "электората" и массовки для создания картинки для российского телевидения - последовали различные увольнения за забастовки, связанные с неспособностью РФ выполнять свои гуманитарные обязательства как оккупирующей стороны, и отключение электроэнергии, единственным положительным моментом от которого стала и вынужденная пауза в работе местных пропагандистских ресурсов, которые то и дело рассказывали про "украинский холодомор" в Смеле, но забыли упомянуть, что из-за их "избирательных кампаний" население оккупированных территорий было вынуждено сидеть без тепла и света в холод.