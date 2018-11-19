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АНАЛИТИКА

Итоги недели в «ДНР»: Жалобы Путина на «Минск» и интервью «человека в костюме»

09:06 19.11.2018 |

Политика

 Марія Кучеренко, Андрій Кулик / Depo.ua

Экспертная встреча Центра стратегических и международных исследований и Российского совета по международным делам

15.11.2018 были опубликованы сведения об экспертной встрече представителей Центра стратегических и международных исследований (США) и Российского совета по международным делам. Переговоры состоялись в октябре 2018 и их ключевыми вопросами стали (согласно формулировке авторов итоговой статьи) "четыре темы, имеющие центральное значение для российско-американских отношений - конфликт в Украине, будущее европейского порядка безопасности, война в Сирии и вмешательство в политические процессы других государств". Авторами описания отдельно подчеркивалось, что озвученные экспертами позиции являлись выражением их собственных взглядов, а не позицией их государств. Целью было в первую очередь выявление "позиций заинтересованных сторон" и формирование предложений по возможностям урегулирования.

В случае ОРДЛО экспертами были высказаны следующие предположения:

- Ситуация на Донбассе продолжает уносить жизни, но любые варианты разрешения конфликта в краткосрочной перспективе оборачиваются для заинтересованных сторон очередными проблемами;

- Реинтеграция ОРДЛО в краткосрочной перспективе обернется для Украины огромными финансовыми и политическими издержками;

- Возвращение Украиной контроля над ОРДЛО отнимает у Кремля важный рычаг давления на разного рода переговорах и может быть интерпретировано как сдача Москвой своих позиций;

- При возвращении контроля Украины над ОРДЛО есть риск снижения уровня западной поддержки (часть санкций в отношении РФ);

- Все стороны полагают, что время играет им на руку, а выжидание обеспечит более приемлемый результат, что осложняет судьбу гипотетического урегулирования;

- Вызовами для нынешнего положения вещей (обозначенного как "статус-кво") экспертами были названы эскалация в Азовском море и вопрос предоставления автокефалии украинской церкви, в то время как т. н. "выборы в ДНРЛНР" вообще не упоминаются ими как усложняющий фактор;

- Вместо переговоров Вашингтона и Москвы по отдельным каналам, уместнее было бы привлечение США к Нормандскому формату;

- В будущем не исключена разработка нового рамочного документа для данного конфликта, но до тех пор Минск-2 должен быть основой для урегулирования;

Далее приводим прямые цитаты из итогового материала, так как в данном случае имеют значение именно исходные формулировки:

- "По мнению участников, при наличии политической воли в Москве и Киеве, можно будет договориться о будущем Донбасса, в котором ему будет предоставлена определенная политическая автономия (включая признание русского языка). Однако представители региона не смогут препятствовать функционированию украинского правительства или накладывать вето на проводимый им внешнеполитический курс";

- "Участники также согласилась с тем, что работу над выработкой договоренности о миротворцах в Донбассе следует продолжить даже в отсутствие общего урегулирования. На самом деле, роль соглашения о миротворцах будет заключаться в создании пространства (и дополнительных стимулов) для достижения такого урегулирования".

Крайне показательным представляется сам факт проведения диалога о судьбе ОРДЛО без представителей Украины и рассмотрение данного вопроса лишь в плоскости американо-российских отношений. Да, безусловно, данный вопрос является важным в отношениях США и РФ, но в первую очередь это война между РФ и Украиной, и потому выносить собственно позицию Украины за скобки - некорректно.

Показательна ремарка о возможности выработки нового рамочного документа вместо Миннска-2 в будущем, т. е. по мнению экспертов, формула о "Минске как безальтернативной основе урегулирования" является не вполне состоятельной.

Предложенная позиция по развертыванию миротворческого контингента вряд ли может претендовать на роль ключа к разрешению конфликта, а скорее приведет к его заморозке, политические последствия которой вряд ли можно назвать положительными для Украины. Т. е. "выработка договоренности о миротворцах на Донбассе в отсутствие общего урегулирования" - это, с высокой долей вероятности, возможность развертывания миротворческого контингента без достижения адекватного и в действительности работающего мирного соглашения, активно обсуждаемое "поэтапное развертывание миротворческих сил", и т. д.

Путин о судьбе урегулирования и "выборах" в ОРДЛО

Во время пресс-конференции по итогам визита в Сингапур, Путин заявил, что на данный момент встречи в Нормандском формате представляются ему бессмысленными для будущего урегулирования, так как "Украина не делает ничего для имплементации Минских договоренностей". Путин посетовал на то, что все ждут выполнения Минска от РФ, в то время как Киев "не делает ничего, будто так и надо". Примечательно, что не было сделано никаких ремарок относительно того, какую позицию в Минске-2 изначально занимала РФ. Когда Путина попросили прокомментировать так называемые "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, он заявил, что "почему-то никто не говорит о политически мотивированных убийствах, которые там происходят", и, якобы, именно из-за них "выборы" были неизбежны.

Упоминались им и обмены пленными. Дословно президент государства-агрессора сказал следующее:

"Это правильная формула - всех на всех, но, к сожалению, происходит нечто другое. Украинские власти объявляют удерживаемых лиц уголовными преступниками и выводят их за рамки обмена. Конечно, представители Донбасса с этим не согласны, они с тем же успехом могут провести через свои судебные процедуры кого угодно и тоже вывести их за рамки тех, кого нужно менять".

 

Итоги так называемых "выборов". Поздравления Суркова

Результат псевдовыборов оказался предсказуем: по "официальной информации" оккупационной администрации Донецкой области голоса были распределены следующим образом:

Денис Пушилин - 60, 85%;

Роман Храменков - 14, 2%;

Елена Шишкина - 9, 3%;

Роман Евстифеев - 7, 75%;

Владимир Медведев - 6, 5%.

При этом по данным "главы ЦИК ДНР" явка составила более 80%, а испорченных бюллетеней было всего 1, 4%.

На "выборах в народный совет" голоса разделились следующим образом: ОД "Донецкая Республика" - 72,5% голосов, а ОД "Свободный Донбасс" - 26%. Недействительными были признаны 1, 5% бюллетеней.

С поздравлением "главам республик" выступил Владислав Сурков, правда, по обыкновению, его поздравление в СМИ пересказывает Чеснаков, говоря о том, что "на Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева".

Интервью Пушилина в качестве "избранного главы ДНР"

После так называемых "выборов", Денис Пушилин удостоился интервью для "Комсомольской правды", причем задавал вопросы "избранному главе ДНР" один из главных пропагандистов РФ - Дмитрий Стешин.

Акцент делался на всяческих гуманитарных составляющих вроде пресловутой "программы по воссоединению народа Донбасса", "приверженности Минским соглашениям", из которых "Украине просто не дают выйти", проговаривается идея того, что силы ОРДЛО сейчас искусственно сдерживаются из-за страха очередных потерь, которое бы вызвало условное "взятие Мариуполя". Более того - этот основной мотив был вынесен в первый же абзац данного текста - по словам Стешина, вместо "человека в форме" - Захарченко, пришел "человек в костюме" - Пушилин.

 

Упоминались Пушилиным и миротворцы, а также пожелания его кураторов по этому вопросу: так называемый "глава ДНР" сказал, что население псевдореспублики обрадовалось бы разве что российским миротворцам, но Украина никогда на такое не пойдет, и Украине якобы "нужен сценарий Сербской Краины - зачистки территории чужими руками". Авторам обзора остается непонятным, для кого культивируются мифы о планах Украины повторять взятие Книна в ОРДЛО, и о том, что якобы Краина была взята "чужими руками". Украина давно развела два кейса по "хорватскому сценарию" - военный в Книне и т.н. "мирную реинтеграцию хорватского Подунавья", а украинские официальные лица давным-давно обсуждают лишь второй сценарий.

Затрагивался в интервью и вопрос "объединения двух республик". По словам главы оккупационной администрации ОРДО, никакого объединения не предвидится, потому что "сразу Новороссии не получилось", но, тем не менее, псевдореспублики будут идти по пути "отмены таможни, унификации законодательства". Также Пушилин заявил, что "с присоединением к РФ вопрос об объединении отпадет сам собой". Иными словами, высказывания главаря т. н. "ДНР" подтверждают наши давние гипотезы о том, что объединение "республик" невозможно из-за необходимости нахождения консенсуса между спецслужбами РФ, курирующими направление.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИЛОВИКОВ

Списки "парламента ОРДО" без "силовиков прошлого созыва"

Один из главных пропагандистских ресурсов боевиков "Антифашист" обращает внимание на тенденцию к устранению "силовиков" ОРДО от присутствия в "народном совете". Сайт приводит информацию о том, что в списки "депутатов народного совета" не попали "несколько знаковых военных фигур".

Например, в списки ОД "Донецкая республика" не попали:

- "командир "Легиона" Сергей Завдовеев;

- "генерал-майор" Иван Кондратов;

- экс-"руководитель фракции" Александр Костенко;

- "командир "Витязя" Роман Корниенко;

- "председатель комитета по безопасности и обороне" Анатолий Коваль;

- начальник донецкого военного училища Михаил Тихонов.

ГУМАНИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ

Угроза затопления н. п. Калиново

Согласно информации "ИС", в н.п. Макеевка работники шахты "Калиновская-Восточная" около трех месяцев получают минимальную зарплату, добыча угля не производится. Из-за отказа боевиков от своевременной откачки воды на шахте растет угроза затопления поселка Калиново (г. Макеевка).

ЭКНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Сокращения на Снежнянском машиностроительном заводе

По данным сводки "Информационного сопротивления", на Снежнянском машиностроительном заводе ПАО "Мотор Сич", расположенном на территории, контролируемой так называемой "ДНР" (г. Снежное Донецкой области) количество рабочих сократилось с 3 000 до 1 500 человек. Половина из которых находится в неоплачиваемых отпусках, а другая половина (со средней зарплатой в 5 000 руб.) переведена на трехдневную рабочую неделю. В связи с этим, объемы производства снизились на 30-40% по сравнению с 2017 годом.

СПРАВКА ("ИС"): Снежнянский машзавод - специализированное предприятие в составе ПАО "Мотор Сич" по производству лопаток и дисков газотурбинных двигателей, до оккупации было задействовано в производстве 55 типов и модификаций авиадвигателей. После так называемой "национализации" в ОРДО, ПАО "Мотор Сич" в конце 2017 года обнародовало официальное сообщение об утрате контроля над управлением активами данного предприятия.

КОММЕНТАРИЙ:

Вся информация о переговорах на уровне экспертов из США и РФ в очередной раз доказывает, что Украине необходимо формирование своей собственной повестки, а не перманентное ожидание неких новых инициатив и решений извне. Именно из-за этого паттерна поведения проговариваются вещи вроде формул "миротворцы без общего урегулирования", или "автономия, которая не должна влиять на решения центра" (с непроговоренным и непрописанным механизмом того, как это будет воплощено на практике и какие могут быть сдерживающие механизмы для подобного влияния).

Попытка представителей оккупационной администрации ОРДО рассказывать о собственной приверженности мирным инициативам, условного "отказа от формы в пользу костюмов" никого не способна обмануть на практике: сами "выборы" проведенные в ОРДЛО делают Минск полностью несостоятельным, причем всеми внешними игроками, помимо РФ, было отмечено, что Украина до последнего стремилась следовать соглашениям, продлевая т. н. "особый статус Донбасса" и т. д. Нарушения исходят со стороны оккупационных администраций, контролируемых РФ, и потому все попытки рассказывать о "безальтернативном Минске" в дальнейшем должны жестким образом пресекаться.
 

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