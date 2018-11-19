Молчание «легитимного». Кому и зачем пришлось срочно ломать Януковича

Лариса ВОЛОШИНА / Деловая столица

В воскресенье с утра в российских СМИ появилась информация, что "в Московскую клинику им. Склифосовского доставили пациента, очень похожего на экс-президента Украины Виктора Януковича".

"Похожий" на Януковича пациент оказался самим Януковичем. Кто бы мог подумать! По слухам, Янукович поступил в клинику еще в пятницу в "обездвиженном состоянии". Якобы у него травма позвоночника, а также поврежденное колено.

Врачи, опрошенные "Комсомольской правдой", рассказывают, что Янукович был сначала направлен в реанимацию. Однако в скором времени его увезли в частную клинику. По словам адвокатов Януковича, которые представляют его интересы в суде по делу о госизмене, они уже собирают соответствующие медицинские справки, которые подтверждают неспособность их подзащитного принять участие в судебном заседании, назначенном на завтра. "Он не может самостоятельно передвигаться. У него лангетка. Как говорят врачи, у него тяжелая травма. Минимум 21 день будет лечиться, две-три недели" , - заявил в эфире телеканала "112 Украина" адвокат Януковича Александр Горошинский.

Шо це было? Какая лангетка? Какие теннисные корты и реанимации? К чему все эти игры в непредвзятую журналистику в исполнении "Комсомольской правды"? С чего бы это изданию, которое регулярно печатает истории о распятых мальчиках, вдруг так осторожничать в выражениях, когда дело идет о "пациенте похожем на бывшего президента Украины"? Почему бы сразу не написать: "Наш куратор в ФСБ попросил сообщить общественности, что Виктор Янукович попал в больницу, поэтому не сможет завтра давать показания в украинском суде по делу о государственной измене. О дальнейшем ходе спецоперации под кодовым названием "молчание легитимного" читайте в наших новых репортажах". Нет никакого сомнения, что Российская Федерация пытается затянуть суд и не дать Украине услышать показания Януковича как раз накануне ритуальных мероприятий, посвященных годовщине событий на Майдане. Российские агитаторы столько сделали, чтобы стереть из памяти украинцев причины, заставившие людей выйти на улицы зимой 2013-2014 гг., что вытаскивать на свет божий Януковича сейчас, они точно не будут.

Итак. 19 ноября в Оболонском райсуде Киева, где слушается дело о госизмене бывшего президента Виктора Януковича, должен был давать показания непосредственный "виновник торжества". Надо сказать, что чуть ранее Янукович сам выразил желание принять участие в процессе. Хотя до этого выражал желания этого не делать. Отношение Януковича к суду менялось постоянно. То он заявил, что не признает его законность, то менял государственного адвоката на команду высокооплачиваемых юристов. Потом резко просил суд обеспечить его участие в судебных прениях, когда стадия прений была закончена.

Последнее условие, выдвинутое Януковичем суду, о том, что его защитник Александр Горошинский должен зарегистрироваться в России в качестве иностранного адвоката, затягивало процесс на месяц. На замечание прокуроров о том, что два других адвоката Януковича - Виталий Сердюк и Игорь Федоренко - уже имеют разрешения на осуществление адвокатской деятельности в России, последовал ответ, что они уже не являются адвокатами экс-президента. Председательствующий судья Владислав Девятко вынужден был согласиться предоставить Горошинскому "разумный срок для регистрации", подчеркнув, что если такая регистрация не состоится, то интересы Виктора Януковича в суде во время видеоконференцсвязи будут представлять адвокаты Сердюк и Федоренко. В результате после того как все приготовления были сделаны, а все разрешения и регистрации были получены Янукович повредил спину. Надо же как совпало! И надо же было такому случиться, что первыми на месте событий оказались "журналисты" "КП". Если бы не они, адвокатам Януковича пришлось бы предоставлять справки об "обездвиженном состоянии обвиняемого" без соответствующего информационного сопровождения.

Если бы накануне годовщины Майдана допрос Януковича состоялся, украинское общество услышало бы историю предательства высшего руководства страны, которое закончилось оккупацией украинских территорий и позорным обращением к руководству соседнего государства с просьбой "начать миротворческую операцию". Именно поэтому российская сторона постаралась спрятать Януковича подальше. Чтобы не напоминать украинцам, что массовые акции протеста, проходившие зимой 2013-2014 гг., ратовали не за тарифы и высокие пенсии. И даже не за борьбу с коррупцией. Они спасали Украину от поглощения соседней страной, которая в тот момент уже вовсю разворачивала своих военных, диверсантов и "народных трибунов".

К сожалению, память о Майдане давно искажена и поставлена на службу реваншистов. Общество не возмущается пропагандистским высказываниям типа: "режим Порошенко ничем не отличается от режима Януковича" или "постмайданная власть предала Украину", но оно совершенно не готово воспринимать открывшуюся в суде информацию о том, как начиная с декабря 2013 г. в Крым тайно завозились снаряжение, российские военные и "добровольцы". Обществу, накаченному иллюзиями и ненавистью, очень сложно услышать показания военных и данные разведки о том, что тогдашний президент даже не пытался остановить вторжение. Что подготовка к оккупации началась задолго до расстрела Майдана. Для того чтобы не напоминать украинцам о роли Януковича и его банды в уничтожении страны, как тогда, так и теперь. Россия рассчитывает на близорукость украинцев. Для этого ей необходимо не допустить акцентирования разницы между страной до и после Майдана.