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США четко заявили, что Украина будет в НАТО – Климкин
07:28 19.11.2018 |
Официальный Вашингтон выразил очень четкую поддержку стремления Украины к членству в Евроатлантическом альянсе, подчеркнув, что Украина будет в НАТО.
Об этом заявил по итогам проведения Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне глава МИД Украины Павел Климкин, передает собственный корреспондент Укринформа.
"В нашем совместном заявлении (по итогам работы Комиссии - ред.) очень четко написано, и вы это не найдете во многих документах, о том, что Соединенные Штаты поддерживают наши евроатлантические стремления, и что рано или поздно Украина будет в НАТО. Четче сказать уже по определению нельзя", - подчеркнул министр иностранных дел.
Он подчеркнул, что во время заседания комиссии, а также во время его встречи с Майком Помпео, обсуждались дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО, в частности, в контексте реформ и имплементации закона о национальной безопасности. В этой связи министр подчеркнул, что нужно решить очень много вопросов.
"На самом деле, вступление в НАТО - это процесс не только изменений в нашем секторе безопасности и обороны, это процесс освобождения на самом деле всей страны", - отметил глава МИД.
Как сообщал Укринформ, в пятницу состоялось первое заседание обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США при сопредседательстве глав внешнеполитических ведомств двух стран.
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