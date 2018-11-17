Главным валютным фактором на межбанке в ближайшее время станет вялый спрос на валюту

Елена Лысенко / UBR.ua

Спокойна валютная торговля перед выходными завершилась 16 ноября мизерным подорожанием доллара - на 1 копейку. Межбанк закрылся в рамках 27,77-27,80 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Настрой на торгах был таким же, как и всю неделю - превалировали продажи доллара, и его излишек выкупал Нацбанк. Казначеи считают, что чиновники приобрели сегодня привычные $10 млн.

Кстати, именно поддержка НБУ позволила немного приподнять курс доллара, который на протяжении пятничных торгов проседал до 27,745 грн./$.

«Тон сегодняшним курсовым трендам задало стартовое снижение котировок, мотивировавшее регулятора к оперативному участию в торгах с выкупом валюты, что активизировало спрос и подтянуло котировки вверх до вчерашнего уровня», - объяснил Куринной.

Спрос на валюту остается небольшим, хотя объем гривневой постепенно подрастает: 16 ноября остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 1,7 млрд. грн (до 55,1 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 2 млрд. грн (до 28,8 млрд. грн.).

Возможно поэтому Олег Куринной спрогнозировал на понедельник достаточно широкий диапазон колебаний - 27,75-27,85 грн./$.

«Не думаю, что мы увидим с понедельника существенную раскачку курса на межбанке. Спрос на доллар не растет, потому торговля обещает быть спокойной. Думаю, движение курсов по 1-3 копейки в день - тренд не одной недели. Минимальное движение котировок может продлиться до конца ноября», - спрогнозировал председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.