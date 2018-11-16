Схема «регионалов»: Почему украинские города сидят без тепла

Юрій Васильченко / Depo.ua

Вчера в Смелу, которая сидит без тепла, приехали чиновники и руководство Черкасской области. После этого, а также жесткого заявления президента Порошенко и решения премьера Гройсмана подключить к ситуации вице-премьер-министра Зубко, газ на котельные начали подавать. Жители города будут с теплом. Ведь ситуация действительно неприемлемая.

Коротко напомним, почему в Смеле случилась беда с теплом. В мае 2010 года городская власть во главе с Андреем Колесником передала все права на городские котельные и коммуникации частному предприятию ООО "Смела Энергоинвест". Местное коммунальное предприятие заключило с ним договор о совместной деятельности. Основателем "Смела Энергоинвеста" является ООО "Коммунальные системы Украины". А его учредители - ООО "Агентство муниципального хозяйства" и ООО "Центр коммунального развития". Оба предприятия основаны офшорной компанией из Кипра "Алвиранда Холдинг Лимитед". А она имеет владельцев на Сейшельских островах - компанию Maskot Limited.

Прямое отношение к "Смела Энергоинвесту" имел такой себе Андрей Карпенко. Сестра этой компании - "Шепетовка Энергоинвест" -действовала в Шепетовке, где сейчас те же проблемы, что и в Смеле. В обоих городах местные власти несколько лет назад отказались от сотрудничества с этими компаниями, однако их долги никуда не делись.

Поставщики-посредники, а фактически прокладки, получали газ, но за него не платили. Граждане исправно оплачивали услугу, но не в государственный "Ощадбанк", а в другие банки, которые, очевидно, были в доле с дельцами. Таким образом, полученные средства оседали в карманах бизнесменов и выводились на офшорные счета.

Напомним, в декабре прошлого года депутат Иван Фурсин, которого считают близким к группе "газовиков", взял на поруки Андрея Карпенко. Дело по нему расследуется еще с конца 2015-го, а суды постоянно затягиваются. То есть у бизнесменов, из-за деятельности которых сейчас мерзнут целые города, есть солидная "крыша", которая позволяет им годами избегать ответственности.

Похожая схема работает и в Кривом Роге. Только там при правлении Януковича действовало государственное предприятие "Криворожская теплоцентраль". Криворожские чиновники тоже косятся на Киев: мол, нерадивый поставщик тепла управляется из столицы. Однако умалчивают, что основным должником ГП "Криворожская теплоцентраль" является не население, а коммунальное предприятие "Криворожтеплосеть" Криворожского городского совета.

Известно, что все платежи от населения проходили через систему "Нова-Ком". Служебные лица госпредприятия "Криворожская теплоцентраль" умудрились заложить в тариф услуги этого посредника. По предварительным подсчетам Днепропетровской областной прокуратуры, криворожан в результате только этой аферы "нагрели" на 55 миллионов. При этом, "Криворожтеплосеть" за время такого посредничества накопила долг перед поставщиком на сумму в размере 1,2 миллиарда грн. Деловые отношения между предприятиями закончились в 2013 году, а долговые обязательства так и остались неуплаченными. Напомним, городом и тогда, и сейчас руководит экс-"регионал" Юрий Вилкул.

Вернемся к Смеле, мэр которой Алексей Цыбко вместо решения проблемы на месте ездит в Киев и требует дать тепло у правительства. Председатель правления "Черкассыгаз" Сергей Буян объяснял ситуацию в этом городе так: "Смела Энергоинвест", действовавшая до передачи так называемой эстафеты по отоплению КП "Смелакоммунтеплоэнерго", задолжала 73,5 миллиона гривен... Имеем уникальную ситуацию, когда в январе Смела потребляла газ, за использованный объем которого ни одна организация не берет на себя ответственности". "В Смеле группа людей с целью "дерибана" бюджетных средств и воровства природных ресурсов нагнетает политическую и экономическую ситуацию", - отмечает Буян.

Получается, что корни проблем с теплом, которые возникли в Шепетовке, Херсоне, Бердянске, Северодонецке, Кропивницком и других городах, следует искать во времена правления страной "регионалов". Но не только местные чиновники решили пойти простым путем - заменить поставщиков газа. И при этом отказаться от старых долгов. Однако не может быть так, чтобы за полученный газ вообще никто не платил. Мэры этих городов знали о проблеме и год, и два назад. Однако, похоже, надеялись, что никуда "Нафтогаз" не денется и газ даст. А если не давать, на киевскую власть надавят бунтами, сожженными шинами и перекрытием дорог.

Собственно, эта история не только о тепле. Рядовые граждане не должны становиться заложниками долгов, накопленных крутыми парнями, которых покрывают в высоких кабинетах. Но началась предвыборная кампания, и беду с отоплением удачно используют политики разного калибра, подстрекая народные протесты. В том числе это делают бывшие "регионалы", которые сейчас корчат из себя защитников простых людей.

Это проявило одну из важнейших проблем власти - слабость в регионах. Это и местные руководители вроде Цыбко, которые спихивают ответственность на центр, и слабая контролируемость местных советов, которые неоднократно рисовали Киеву вигвамы своими неадекватными обращениями, и несоответствие руководителей некоторых регионов возложенной на них задаче. Проще говоря, Банковая формально влияет на процессы, а рулят "феодалы". На это накладывается несостоятельность правоохранительной системы довести до конца дела, подобные делу упомянутого Карпенко.

Можно, конечно, сожалеть, что ВР не приняла изменения в Конституцию, которые давали возможность президенту и парламенту досрочно прекращать полномочия председателя общины, совета общины, районного и областного советов и призначать внеочередные выборы. Тогда бы центральная власть имела влияние на местных князьков. Однако что случилось, то случилось. И сейчас крайне необходимо усилить исполнительскую дисциплину хотя бы в вертикали обл- и райгосадминистраций. Иначе придется и дальше тушить пожары выездами чиновников на места. Что дает результат, но не решает ключевой проблемы - управляемости регионами.