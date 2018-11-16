САП заочно объявила о подозрении экс-главе ГФС Продану

Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что Продан дважды не явился на вызовы САП, и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки. Также он и его адвокаты не предоставили информации о месте его пребывания, добавили в САП.

"15 ноября 2018 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлено и подписано письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст .368-2 УК Украины (незаконное обогащение, от двух до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что бывшего и.о. главы ГФС подозревают в незаконном обогащении за время его работы в период с июля 2016-го по июнь 2018-го в размере более 89 млн грн. За эти деньги Продан для личного пользования купил ряд объектов недвижимости и транспортных средств, регистрирую право собственности на связанных с ним лиц, утверждает САП.

Среди приобретенных за указанный период объектов:

- 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн;

- два дома в Турции стоимостью 78 млн грн;

- три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Также следствием проверяется причастность экс и.о. главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.