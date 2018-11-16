Финансовые новости
- |
- 16.11.18
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
САП заочно объявила о подозрении экс-главе ГФС Продану
11:48 16.11.2018 |
Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, сообщает пресс-служба САП.
Отмечается, что Продан дважды не явился на вызовы САП, и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки. Также он и его адвокаты не предоставили информации о месте его пребывания, добавили в САП.
"15 ноября 2018 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлено и подписано письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст .368-2 УК Украины (незаконное обогащение, от двух до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что бывшего и.о. главы ГФС подозревают в незаконном обогащении за время его работы в период с июля 2016-го по июнь 2018-го в размере более 89 млн грн. За эти деньги Продан для личного пользования купил ряд объектов недвижимости и транспортных средств, регистрирую право собственности на связанных с ним лиц, утверждает САП.
Среди приобретенных за указанный период объектов:
- 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн;
- два дома в Турции стоимостью 78 млн грн;
- три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.
Также следствием проверяется причастность экс и.о. главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Cashless 2.0 – Кабмин обяжет предпринимателей перейти на безнал до 2020 года
|В ООН одобрили новую «крымскую резолюцию»
|Дефицит гривни и низкий спрос на валюту давили на курс доллара 15 ноября
|Православный кандидат. Кремль решил дать ватному электорату эрзац-Януковича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Практически изгой. Как в Сингапуре Путину указали на его место
|Депутат Рады Рабинович (ОБ) решил не баллотироваться в Президенты
|Опасность для Украины: Зачем Путин сбивает ракеты из С-400 в Крыму
|Екатерина Рожкова: Что происходит на рынке розничного кредитования
|Курс доллара на межбанке 14 ноября продолжил терять позиции
|Кошки-мышки: Почему Тимошенко затягивает Садового и Гриценко во «львовскую четверку»
Это интересно
|Microsoft обвинили в тайном сборе персональных данных пользователей Office
|WSJ: убыток компании по заказу такси Uber Technologies увеличился до $1,07 млрд
|Нацбанк выпустил монеты необычной формы
|Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?
|Люди становятся крупнее и потребляют все больше пищи
|10 фактов о самом известном наркоторговце в мире
|На сколько подешевеют новые автомобили в связи с новыми акцизами