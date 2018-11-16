Cashless 2.0 – Кабмин обяжет предпринимателей перейти на безнал до 2020 года

Юрий Павлов / UBR.ua

Министерство экономического развития решило вдохнуть новую жизнь в старое правительственное постановление, обязывавшее установить во всех торговых точках терминалы для приема банковских карт до конца 2011 года. 15 ноября чиновники опубликовали на своем сайте проект нового постановления, который служит все той же цели - стимулировать развитие сashless-экономики, - но пропагандирует совершенно иные подходы и устанавливает новые граничные даты перехода на «безнал».

Что изменилось

В прежней версии документа правительство обязывало предпринимателей, ведущих свою деятельность в городах с населением свыше 25 тыс. человек, установить в торговых точках POS-терминалы до конца 2011 года. Причем в количестве не менее половины от установленных в магазине кассовых аппаратов.

В новой версии подобной градации нет. А до середины 2020 года все без исключения торговцы и поставщики услуг в Украине (в том числе онлайн магазины) должны обеспечить прием денег с банковских карт украинцев. Работу разделят на 2 этапа.

До 1 июля 2019 года освоить новые технологии должны будут:

* Торговцы техникой, подакцизными товарами, ювелирными изделиями.

* Аптеки.

* Предприятия, предоставляющие услуги ЖКХ.

* Клиники, больницы и прочие медучреждения.

* Турагентства, отели и хостелы.

* Кафе и рестораны, включая передвижные точки общепита.

До 1 января 2020 года к ним присоединятся:

* Автосалоны, СТО, торговцы запчастями.

* Перевозчики.

* Фитнес-центры.

* Организаторы концертов, театралы и т.д.

* Страховщики.

А с июля 2020 года принимать карты должны будут все предприниматели, торгующие товарами и услугами, стоимость которых превышает 850 грн.

В чем суть

Эксперты отмечают, что в целом чиновники подошли к вопросу весьма взвешенно. Поскольку не стали требовать от предпринимателей непременной установки банковских POS-терминалов. Ведь в таком случае выполнить назидания правительства предпринимателям было бы очень непросто.

«Предыдущее аналогичное постановление в свое время вызвало настоящий ажиотаж. Многие банки признавались, что просто физически не успевают выполнять заявки бизнеса на установку POS-терминалов. Однако в новом проекте правительство не обременяет предпринимателей выполнением технических требований. А вместо терминала можно использовать любые платежные инструменты, включая онлайн-сервисы, мобильные приложения, системы интернет-банк и т.д.», - разъяснил координатор комитета по электронным платежам Европейской бизнес ассоциации Евгений Веремийченко.

Единственное, что требует Кабмин от предпринимателей - не задирать цены, ссылаясь на допзатраты на обслуживание IT-систем. Проект обязывает торговцев продавать товары по безналу по той же цене, что и за наличные. И рекомендует Антимонопольному комитету регулярно мониторить размер банковских комиссионных. А в случае необоснованного их повышения предпринимать меры.

Чего чиновники не предусмотрели в своем проекте - так это санкций за нарушение предпринимателями установленных сроков. Впрочем, говорит Евгений Веремийченко, в этом и нет никакой необходимости. Ведь они прописаны в законе «О защите прав потребителей» (штраф 8,5 тыс. грн. за отказ принимать карту к оплате).

Поможет ли новый документ ускорить имплементацию сashless стратегии - неясно. Ведь многие небольшие магазины до сих пор не выполняют требования правительства 8-летней давности. Однако эксперты уверены, что благодаря возможности использовать альтернативные каналы приема карт, значительного сопротивления со стороны бизнесменов постановление не встретит.

«Финансовая нагрузка на бизнес сильно не вырастет. Для небольших магазинов речь может идти о нескольких сотнях гривен дополнительных затрат в месяц. И то при условии, что они установят банковский терминал. Если же говорить об уже разработанных приложениях, позволяющих оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода или смартфона, то издержки окажутся еще меньше», - говорит Веремийченко.