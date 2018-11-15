Православный кандидат. Кремль решил дать ватному электорату эрзац-Януковича

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Кремлевский кастинг на роль единого кандидата в президенты Украины от (или для) юго-востока, похоже, завершен. Решение Вадима Рабиновича снять свою кандидатуру практически со 100%-ной гарантией делает единым кандидатом Юрия Бойко.

Лидер партии "За життя" объявил, что окончательно и бесповоротно решил не баллотироваться в президенты ровно через неделю после пафосного подписания соглашения об объединении с Юрием Бойко, представляющим подконтрольное группе "газовиков" во главе с Сергеем Левочкиным крыло "Оппоблока".

Сам Рабинович объяснил свое решение не идти в президенты достаточно оригинально. Он, дескать, легко и непринужденно решил бы все актуальные проблемы в Украине - и войну закончил, и экономику поднял, вот только перед расколом православия он бессилен, поскольку исповедует иудаизм и не имеет морального права вмешиваться в православные дела. На самом же деле причины такого решения, скорее всего, имеют к вероисповеданию Рабиновича мало отношения. Просто в Москве проанализировали социологию и решили, что президентские шансы Бойко заметно выше, чем у Рабиновича, хотя последний, несомненно, и более бойкий кандидат, и более гибкий. Бойко, хоть и менее яркий, чем Рабинович, но для юго-восточного ватного избирателя понятнее, ближе и солиднее, такой себе эрзац-Янукович.

Как бы то ни было, теперь у "Оппозиционной платформы - За життя" (именно так сразу на двух языках называют свое политическое детище его творцы) остается лишь один потенциальный претендент на роль единого кандидата от юго-востока - Бойко.

Нетрудно догадаться, что задачей "Оппозиционной платформы", создаваемой с явным участием Кремля и под чутким руководством Виктора Медведчука, является демонстрация монолитности и единства всех пророссийских сил вокруг одного кандидата на фоне разделения противоположного проевропейского лагеря. И нельзя сказать, что этого совсем не получается. Вот только единение выходит и неполным, и достаточно специфичным.

Обильно наплодившиеся на обломках Партии регионов мелкие пророссийские партии, вроде "Наших" Евгения Мураева или "Христианских социалистов" Михаила Добкина, еще могут постепенно влиться в новую "платформу". Однако это ни на что принципиально не повлияет. Настоящим все это ватное единство может стать только тогда, когда к нему присоединится Ринат Ахметов, обладающий огромными финансовыми, человеческими и медийными ресурсами, в том числе располагающий собственным потенциальным кандидатом в президенты - Юрием Вилкулом. Но Ринат Леонидович пока совсем не стремится присоединяться к компании Левочкина и Медведчука. Более того, партнеры Ахметова позволяют себе достаточно едко иронизировать над Бойко и Левочкиным.

Бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский, например, намекнул, что единый кандидат от "платформы" будет "на подтанцовке у Петра Порошенко", а сопредседатель "Оппоблока" от ахметовского крыла Борис Колесников назвал новое объединение "частной инициативой Бойко и Левочкина", к которой ОБ как партия никакого отношения не имеет.

Также Новинский в одном из своих недавних интервью отмечал, что Ринат Леонидович на нынешнем этапе якобы вообще отошел от политических дел. В последнее, конечно, не слишком верится, скорее всего, Ахметов просто отказался от публичной политической борьбы, отстаивая свои интересы другими способами.

В сложившейся ситуации все выглядит так, что Ахметову, имеющему интересы и в других политпроектах, кроме "Оппоблока", а также определенные договоренности с Банковой, в принципе не выгодно продвигать в президенты Вилкула, равно как не выгодно активно поддерживать любого другого кандидата от "Оппоблока" или "Оппозиционной платформы". Ведь в этом случае он теряет возможности для политического маневрирования. Между тем Ринат Леонидович как успешный бизнесмен, очевидно, предпочитает несколько более перспективные стратегии, предполагающие поливариантность и позволяющие получать дивиденды при любом возможном раскладе.

Косвенно такое положение вещей выгодно и Банковой. Ведь главный конкурент Порошенко - это Тимошенко, а вовсе не пророссийский кандидат, кто бы им ни был. Более того, идеальный сценарий Порошенко - это выход во второй тур вместе с Бойко. Так что невыдвижение Вилкула, выгодно не только Бойко, чьи голоса обязательно отобрал бы "кандидат от Ахметова", но и Порошенко, чье электоральное поле единый кандидат юго-востока только мобилизирует.

Так что, скорее всего, Ахметов не станет выдвигать Вилкула и ограничится либо пассивным содействием Бойко, либо просто не будет ему мешать набрать свой процент. Аналогичную относительно нейтральную политику будут вести и его телеканалы. В таком пассивном состоянии он будет ожидать результатов голосования на президентских выборах, после чего сможет провести новый раунд переговоров и с Порошенко, и с Тимошенко, и с "Оппозиционной платформой" с учетом фамилии победителя. Последнее для него будет крайне важно в контексте дележа мест в списках партий на парламентских выборах.

Что же касается перспектив Бойко в качестве "единого юго-восточного" кандидата, то его потолок - это выход во второй тур. Это понимает большинство нынешних и потенциальных партнеров Бойко по объединению. Поэтому для них поддержка Бойко - это в первую очередь подготовка к парламентским выборам, и лишь потом борьба за победу "единого кандидата". На это намекнул даже Рабинович, заявляя о своем "отречении". Дескать, он гарантирует, что возглавит список партии на парламентских выборах и гарантированно победит там. Так что объединение пророссийских сил выходит ситуативным, и каждая сторона все равно продолжает тянуть одеяло на себя.