Золото партий. Ляшко платит Рабиновичу, Садовый берет деньги за женщин и 336 спонсоров Тимошенко

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Шесть парламентских партий потратили в этом году на пропаганду 151,5 млн грн. Две трети этой суммы составила пропаганда Тимошенко.

На днях все шесть партий, обладающих в парламенте собственными фракциями, обнародовали свои финансовые отчеты за третий квартал 2018 г. Эти документы еще будут проверяться Нацагентством по вопросам предупреждения коррупции (НАПК). В отчетах за предыдущие кварталы оно нашло немало нарушений. Но наиболее интересны все эти отчеты тем, что они позволяют сравнить парламентские партии по объему финансовых вливаний в них со стороны их спонсоров и по масштабу партийных затрат на пропаганду.

Кстати, пропаганда - это не ярлык, навешанный журналистами, а официальный термин НАПК. В отчете, форма которого утверждена Нацагентством, партия обязана среди прочего указать сумму затрат на "пропагандистскую деятельность (информационную, рекламную, издательскую, полиграфическую)". К этой статье расходов мы добавили затраты на различные форумы, то есть на проведение съездов, партконференций и т. п., а также на публичные мероприятия.

"Народный фронт"

Если просуммировать данные за три квартала, то из всех парламентских партий наименьшие затраты на пропаганду и форумы понес "Народный фронт" - всего 1 млн грн. Эти деньги были потрачены во втором квартале на рекламу в печатных СМИ, а в первом и третьем кварталах подобных расходов у партии вообще не было. И это притом что НФ как лидер парламентских выборов-2014 (22,14% голосов) получает самое большое финансирование из госбюджета - по 33,02 млн грн ежеквартально, то е 99,06 млн грн за три квартала.

Из всех прочих источников НФ получил 0,6 млн грн, так что общая сумма доходов партии за три квартала составила 99,66 млн грн. А общая сумма расходов - 68,18 млн грн (в основном на зарплату, аренду помещений, уплату налогов и сборов, оплату услуг и прочие статьи, типичные для всех реально действующих партий). В результате такой экономии на конец сентября на партийных счетах сконцентрировались 31,15 млн грн. Судя по всему, эти деньги вместе с частью финансирования из госбюджета за четвертый квартал НФ решил потратить в последние месяцы года. Об этом свидетельствуют появившиеся недавно по всей стране билборды с портретами Арсения Яценюка и фразами "Українська мова, кіно, пісня", "Енергетична незалежність", "Зупинили дефолт". И это говорит о том, что Яценюк, хоть и не собирается баллотироваться в президенты, не может позволит себе и партии оставаться вне мейнстрима, когда все остальные активно занимаются саморекламой, с точки зрения интересов НФ на парламентских выборах.

"Оппозиционный блок"

Скромно вел себя в январе-сентябре и "Оппоблок": его затраты на пропаганду и форумы составили 4,28 млн грн. Эти деньги были потрачены во втором квартале на ТВ-рекламу (3,25 млн) и билборды (1,03 млн). Общие расходы партии составили 34,63 млн грн при общих доходах 42,25 млн грн, из которых 42,2 млн - финансирование из госбюджета (в соответствии с результатом на прошлых выборах - 9,43% голосов) и лишь 0,05 млн - средства из других источников. Остаток средств на счетах на конец сентября - 7,61 млн грн. "Оппоблок" до сих пор не определился с кандидатом на президентские выборы, а сейчас вообще близок к расколу, поэтому отсутствие рекламы этой партии неудивительно. Но не нужно обольщаться: ближе к выборам пиар "Оппоблока" еще достанет всех и каждого. Проблема нехватки спонсорских денег перед этой партией стоять не будет.

БПП "Солидарность"

Президентская партия потратила на пропаганду и форумы 9,06 млн грн (в том числе 2,5 млн в первом квартале, 3,11 млн - во втором и 3,45 млн - в третьем), причем более двух третей этой суммы ушло на издательскую деятельность (6,25 млн). Общие расходы БПП составили 95,02 млн грн, общие доходы - 98,46 млн грн, из которых 97,64 млн обеспечил госбюджет (в соответствии с результатом на прошлых выборах - 21,82% голосов), 0,82 млн - другие источники. В течение девяти месяцев БПП почти ничего не сэкономил, остаток средств на счетах на конец сентября - 4,28 млн грн. Стоит уточнить, что к билбордам Петра Порошенко партия не имеет никакого отношения. Пока не началась официальная избирательная кампания, БПП и Порошенко - это формально два совершенно разных субъекта политической жизни.

Радикальная партия Олега Ляшко

Вот здесь начинается интересное. На пропаганду и форумы партия Ляшко потратила 12,07 млн грн (в том числе 0,67 млн в первом квартале, 6,52 млн - во втором и 4,88 млн - в третьем), или более трети всех своих расходов, которые составили 31,97 млн грн. Главные статьи пропагандистских затрат - реклама на телевидении (8,15 млн) и в печатных СМИ (2,65 млн).

Комитет избирателей Украины (КИУ) обратил внимание на то, что партия Ляшко покупала рекламу на телеканалах "112" і NewsOne, хотя сама же выступила за санкции против них. Соответствующее постановление Верховной Рады, в котором эти каналы обвиняются в "наследовании дискурсивных практик российской имперско-шовинистической пропаганды" и "распространении идеологии терроризма", фракция Ляшко поддержала почти в полном составе, включая самого Ляшко. Но эта показная нелюбовь не помешала партии заплатить во втором квартале 1,7 млн грн за рекламу на "112", в третьем квартале - 0,9 млн грн за рекламу на "112" и столько же за рекламу на NewsOne. Суммарно это почти половина всех средств, потраченных партией Ляшко на ТВ-рекламу. "Это выглядит, мягко говоря, нелогично, - подчеркивает председатель КИУ Алексей Кошель. - При этом речь идет о расходовании именно государственных средств, полученных партией из бюджета".

Общие доходы партии Ляшко составили 34,51 млн грн, причем из госбюджета поступили 33,32 млн (в соответствии с результатом на прошлых выборах - 7,44% голосов), 1,19 млн - из других источников. Остаток средств на счетах на конец сентября - 2,19 млн грн. Отметим, что в СМИ холдинга "Медиа Группа Украина", входящего в группу СКМ Рината Ахметова, Ляшко пиарится по очень смешным ценам или вообще бесплатно.

"Самопоміч"

Партия Андрея Садового по затратам на пропаганду и форумы заняла второе место - 24,14 млн грн. Причем эти затраты растут из отчета в отчет быстрыми темпами: 4,19 млн в первом квартале, 7,49 млн во втором квартале и 12,46 млн в третьем квартале. Главные статьи пропагандистских расходов - издательская деятельность (7,43 млн), внешняя реклама (2,42 млн) и реклама на телевидении (1,04 млн). Кроме того, на свои партсъезды "Самопоміч" потратила 2,88 млн грн.

Общие расходы партии составили 89,69 млн грн, общие доходы - 91,31 млн грн, из которых 3,69 млн - взносы граждан и спонсоров, а 87,62 млн - финансирование из госбюджета, которое у "Самопомочі" почти такое же, как у НФ и БПП. Дело в том, что эта партия получила 49,1 млн на стандартных условиях (в соответствии с результатом на прошлых выборах - 10,97% голосов), а еще 38,52 млн - это бонус за то, что более трети депутатов, которые прошли в парламент по списку "Самопомочі", составляют женщины. И хотя фракция "Самопомочі" изгнала из своих рядов четырех женщин - Анну Гопко, которая возглавляла партсписок на парламентских выборах, а также Ирину Суслову (№6), Наталию Веселову (№9) и Викторию Пташник (№23), это не мешает партии Садового брать гендерные деньги и тратить их на рекламу своей принципиальности.

Остаток средств на счетах "Самопомочі" на конец сентября - 1,43 млн грн, что меньше, чем у всех других парламентских партий. Это говорит о том, что "Самопоміч" расходует средства по максимуму, почти ничего не оставляя про запас. Впрочем, это не означает, что партия не экономит. Лидер партии Андрей Садовый потратил на политический пиар половину своих служебных командировок в качестве львовского городского головы. С 1 января по 6 ноября 2018 г. Садовый отсутствовал на работе в течение 102 дней. Из них 35 дней составил отпуск, а еще 67 дней - служебные командировки, включая 34 дня, которые мэр посвятил Urban Talks - поездкам по городам Украины. Об этом говорится в ответе Львовского горсовета на информационный запрос Львовского портала. За это время Садовый успел объездить более двух десятков городов, причем зачастую не один, а в компании с подчиненными.

"Батьківщина"

Абсолютным лидером по затратам на пропаганду и форумы стала партия Юлии Тимошенко - почти 101 млн грн. Это вдвое больше, чем у остальных пяти парламентских партий, вместе взятых. А если сравнивать по отдельности, то "Батьківщина" обошла "Самопоміч" в четыре раза, партию Ляшко - в восемь раз, БПП - в 11 раз, "Оппоблок" - почти в 24 раза, а "Народный фронт" - в 101 раз.

Общая сумма расходов "Батьківщини" за три квартала составила 117,26 млн грн (и еще 8,16 млн грн остались на счетах партии неизрасходованными). На пропаганду и форумы партия пустила 86% этих средств - в шесть раз больше, чем на все остальные виды своей уставной деятельности. Главные статьи пропагандистских расходов - ТВ-реклама (74,07 млн) и билборды (23,31 млн). Кроме того, "Батьківщина" потратила 3,11 млн грн на партсъезды и публичные мероприятия. Речь идет о тех форумах, где Тимошенко провозглашала свой "Новый курс".

Не менее поразительно, какими темпами росли эти затраты. В первом квартале партия Тимошенко не потратила на пропаганду и форумы вообще ничего, во втором - уже 26,12 млн грн, а в третьем - 74,86 млн грн, то есть еще почти втрое больше. Конечно, самое интересное - откуда взялись деньги.

Суммарно за три квартала доходы "Батьківщини" составили 125,15 млн грн - больше, чем у любой другой партии. При этом у всех остальных парламентских партий главный источник доходов (более 95%) - это госфинансирование. Но "Батьківщина" на прошлых парламентских выборах показала самый скромный результат (5,68% голосов), соответственно, и денег из госбюджета она получила меньше всех - 25,42 млн грн, что составило лишь пятую часть всех доходов "Батьківщини" за три квартала. А остальные почти 100 млн грн партия получила в виде взносов (в основном от граждан, а также от юридических лиц). Причем в первом квартале среди украинцев не нашлось ни одного желающего финансировать "Батьківщину" (взносы не поступали вообще), во втором квартале партия собрала уже 23,29 млн грн взносов, а в третьем - 76,31 млн грн, то есть еще втрое больше. И эти деньги тут же пускались на ТВ-рекламу и билборды с Тимошенко. Словом, если верить партийным отчетам, то народ сам профинансировал обработку себя пропагандой "Батьківщини".

В КИУ отмечают, что значительная часть взносов граждан были одинаковыми. Так, в третьем квартале физические лица 336 раз делали партии взносы в размере 148 тыс. грн. "Интересно, что подобная ситуация уже имела место раньше - на парламентских выборах 2014 года. Тогда часть избирателей так же массово перечисляла партии деньги размером в 149 тыс. грн", - напоминает КИУ и подчеркивает, что такие суммы (148-149 тыс. грн) вряд ли являются случайными. "Фактически таким образом лица, делающие взносы, избегают специальной финансовой проверки. Так, финансовая операция на сумму, равную или превышающую 150 тыс. грн, подлежит обязательному финансовому мониторингу. При этом суммы близкие, но все же меньшие 150 тыс. грн, такому мониторингу не подлежат", - пояснили в КИУ.

Можно было бы поверить не только в сотни, но и в тысячи людей, которые жертвуют любимой партии по несколько сотен или даже несколько тысяч гривень. Но очень трудно поверить, что три с лишним сотни украинцев вдруг решили перечислить "Батьківщині" каждый одну и ту же сумму, причем очень крупную, эквивалентную более чем $5 тыс. Более вероятной выглядит другая версия - что фактически таким способом были отмыты почти $4 млн, поступившие на пиар Тимошенко и ее "Нового курса" от спонсоров, пожелавших остаться неизвестными. Интересно, каких масштабов достигнет эта практика в последние месяцы перед выборами.