Екатерина Рожкова: Что происходит на рынке розничного кредитования

Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова

Обратила внимание на заголовки в СМИ относительно увеличения объемов выданных населению кредитов. При этом журналисты и аналитики все чаще спрашивают, не превращается потребительское кредитование в «мыльный пузырь», который несет риски для макростабильности и банковской системы.

Хочу кое-что прояснить.

Да, действительно объемы кредитования населения растут второй год подряд. Темпы прироста чистых гривневых кредитов физлицам составляют 38% г / г. Однако, положительная динамика объясняется в первую очередь эффектом низкой базы сравнения.

Напомню, что по уровню проникновения розничного кредитования Украина до сих пор остается на одном из последних мест в Европе. Стоит только посмотреть на отношение чистых кредитов населения к ВВП - 3,5% ВВП, тогда как в Польше этот показатель составляет около 35% от ВВП. Кроме того, в последнее время мы стали наблюдать незначительное снижение среднемесячных темпов выданных физическим лицам кредитов.

Еще один важный аспект - объемы неработающих кредитов в розничном кредитовании. Мы считаем, что доля NPL у активных игроков этого сегмента будет стемиться к росту. Но такая динамика будет соразмерна с увеличением кредитных портфелей.

Основными причинами для этого могут быть как недооценка гражданами своих финансовых возможностей, так и в целом низкий уровень финансовой осведомленности. Поэтому мы регулярно проводим консультации с банками и проверяем корректность оценки кредитных рисков. Могу заверить, что системных рисков для банковского сектора и макрофинансовой стабильности от роста объемов потребительских кредитов нет.

Что у нас в планах?

Мы не можем не обращать внимания на рост этого сегмента, поэтому запланировали на следующий год его стресс-тестирования. У нас уже есть накопленный опыт и экспертиза при проведении оценки устойчивости банков, которые позволяют нам «тестировать» не только определенные сегменты кредитования, но и целые отрасли экономики.