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Курс доллара на межбанке 14 ноября продолжил терять позиции
23:52 14.11.2018 |
На счета бизнеса с опозданием на сутки поступила выручка за понедельник, и всю среду рынок заливали долларом.
Не настолько сильно, чтобы с крупными закупками вышел Нацбанк. Но все же.
«Сегодняшнее проседание котировок вызвано увеличением предложения обязательных продаж с учетом зачисленной вчера валютной выручки за понедельник, который был выходным днем в США. Оно перевесило частично отложенный спрос, активизировавшийся не столь существенно на снижающемся курсовом тренде. Разворот пары евро/доллар в сторону ситуативного роста продолжает привлекать внимание спекулятивной составляющей рынка, подпитываемой растущими остатками на корсчетах банков», - объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Главными поставщиком валюты назвали агросектор. А спрос, даже после его роста, назвали небольшим.
«Объемы покупки валюты на межбанке несоизмеримы с объемами в это же время год назад. Даже пять и десять лет тому. Спрос совсем небольшой. Думаю, по двум причинам: с одной стороны, из-за снижения благосостояния населения, сократились продажи в стране импортных товаров, а с другой - резко сократились валютные покупки спекулянтов. После нескольких повышений учетных ставок Нацбанка, а вслед за ним и Минфина, любители заработать на разнице в курсах, нашли другое применение своей гривне. Вкладываются в депозитные сертификаты НБУ и облигации внутреннего госзайма. Там сейчас просто шикарная доходность - до 18,5% годовых», - прокомментировал ситуацию председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.
На завтра финансисты дают разные прогнозы: одни ждут торговлю в рамках 27,80-27,85 грн./$ и допускают коррекцию к 27,75-27,78 грн./$, а другие не исключают коррекцию вверх - движение к 27,85-27,95 грн./$.
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