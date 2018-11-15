Кошки-мышки: Почему Тимошенко затягивает Садового и Гриценко во «львовскую четверку»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кошки-мышки: Почему Тимошенко затягивает Садового и Гриценко во «львовскую четверку»

23:42 14.11.2018 |

Политика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

Возможно объединение с Садовым, Гриценко и Вакарчуком Юлия Тимошенко использует для ослабления своих партнеров.

О необходимости такого объединения Тимошенко заявила, когда в начале месяца ездила агитировать во Львов. Она назвала три фамилии мужчин, с которыми готова вступить в политический союз. Гриценко и Садовый "с порога" отрицали возможность такого объединения. А Вакарчук - отмолчался.

Но возможность создания "львовской четверки" пока что исключать нельзя - особенно если рассматривать ее не как политический союз, а как технологию, которую Юлия Владимировна хочет применить, чтобы ослабить своих потенциальных партнеров.

Поэтому попробуем разобраться, имеет ли перспективы такое объединение, и кому из участников принесет наибольшую пользу, а кому - головную боль и тоску.

Андрей Садовый

Этот политик уже успел, хотя предвыборная кампания еще даже не началась, пару раз оказаться в неприятной и некомфортной ситуации. То неожиданно всплыла пленка с его комментарием относительно Екатерины Гандзюк, на которой львовский мэр довольно недипломатично отзывается о херсонской активистке. "Это стерва" - называет он Гандзюк. Особенно болезненным для Садового аудиокомпромат стал учитывая его своевременность - пленку вытащили вскоре после внезапной смерти Екатерины.

Поймали Садового и на том, что он ездит по украинским городам в рамках так называемой программы Urban Talks - то есть якобы налаживая связи и обмениваясь опытом между муниципалитетами. Но трудно было скрыть, что это обычный предвыборный вояж. И критики претендента оторвались по полной.

В общем вся затея с участием Садового в этих выборах выглядит так, будто Андрея Ивановича тянут туда, куда он не хочет, и заставляют делать то, что ему совсем не по душе. И он идет в кандидаты, будто в ссылку, ибо выгоды ему от этого баллотирования нечего ждать - только врагов наживать. Но баллотироваться Садовому нужно, поскольку партия без этого может окончательно маргинализироваться, и о ней мало кто вспомнит на парламентских выборах 2019 года. А с другой стороны Андрею Ивановичу нужно угодить нынешнему хозяину Банковой, оттягивая голоса у его конкурентки.

Поэтому, когда Тимошенко попыталась втянуть Садового в типа объединительный процесс, имеющий совершенно противоположные намерениям Садового цели, да еще и имела наглость делать это на его территории, лидер "Самопомочи" искренне разозлился. "Заявление Тимошенко - обычная технология, направленная на то, чтобы завоевать симпатии львовян. - заявил мэр Львова, которому не понравилось, что на его пастбище пытается влезть кто-то другой. - Ход мыслей Юлии Владимировны прост - во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчуке, которого любят как общественного деятеля и певца. Никакой искренности здесь нет".

Но это не значит, что ему удалось таким образом сбросить объединяющее ярмо с шеи. От Юлии Владимировны еще так просто никто не убегал. И Садовому еще не один раз придется выслушивать от своей потенциальной партнерши обвинения в нежелании "объединяться и спасать страну". Если бы Тимошенко удалось втянуть Садового в объединение, то это нивелирует для него любую пользу от баллотирования.

Анатолий Гриценко

Еще один топтун на том же электоральном поле - Анатолий Гриценко, которого Тимошенко также не против бы подмять под себя, на призывы к объединению ответил категорическим отказом. Но сразу же уточнил, что отказ касается выдвижения единого кандидата. "Но есть принципиальные вещи, там, где мы могли бы объединить усилия с Юлией Владимировной Тимошенко - это разъяснить нашим гражданам ключевые различия в наших программах, в ценностных установках", - не удержался от возможности потроллить Тимошенко претендент-подполковник.

Вместе с тем Гриценко пояснил, что имеет с Тимошенко принципиально разные взгляды на то, какой должна быть Конституция. "Она хочет сделать ставку на канцлера, на парламент, а я считаю, что это должен быть всенародно избранный президент", - разоблачил Гриценко свое стремление сосредоточения власти в одних руках.

Категоричность Гриценко выглядит пустым бахвальством, ведь он единственный из всех кандидатов первой очереди вступает в кампанию не только с пустым концептуальным портфелем, но и с абсолютно пустым штабом и отсутствием региональной вертикали - от Гриценко сбежал даже Балога, который уже взялся было тянуть "первого непроходного" во второй тур выборов.

Даже если предположить, будто завтра найдется волшебник, который за пару недель выстроит ему стратегию победы, то вопрос развития предвыборной машины с агитаторами, наблюдателями, пиарщиками и другими необходимыми механизмами не решается и за месяц. Поэтому Гриценко в роли солиста без ансамбля вряд ли может рассчитывать на что-то приличное в самостоятельной игре. Зато предложение Тимошенко сыграть у нее на подтанцовке могло бы по крайней мере гарантировать не способному договариваться экс-министру обороны некую парламентскую перспективу на выборах осенью 2019 года. Хотя, не стоит исключать, что Гриценко на Банковой пообещали что-то большее, и он будет старательно отгрызать от Тимошенко все, что сможет на протяжении всей избирательной кампании.

Святослав Вакарчук

Певца и потенциального политика Святослава Вакарчука хотел бы иметь в своем активе каждый из трех: И Тимошенко, и Гриценко с Садовым. Но наблюдатели сходятся во мнении, что Святослав Иванович, если вступит в избирательную кампанию, то будет играть исключительно в свою пользу. А выступать на чьей-то стороне ему не интересно - учитывая перспективу участвовать если не в этих, то в следующих гонках.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко своим экспромтом об объединении убила нескольких зайцев. Этим она, во-первых, поставила Садового и Гриценко в неудобную позицию мужчин, которые будто оправдываются перед женщиной за свою несостоятельность и нежелание. Уже только одно это снимает с них ореол тех, кто играет или может играть роль лидера и победителя, потому что победители не оправдываются.

Во-вторых, Тимошенко благодаря своему заявлению получает лавры объединителя оппозиции. И ничего, что никто кроме нее из самых рейтинговых игроков не захочет объединяться. Она легко возьмет под крыло двух-трех маргиналов и назовет это как-то пафосно. Например "мега-объединение супер-патриотически-оппозиционных сил" и этими флагами выстелит себе путь во второй тур. А Гриценко и Садовый будут выглядеть раскольниками, играющими на стороне олигархов. И не стоит сомневаться, что Тимошенко умеет навешивать такие ярлыки так же филигранно, как и лапшу на уши доверчивого электората: я хотела, но они не смогли!

И, наконец, третьим бонусом для Тимошенко стало то, что она фактически закрепила за собой право говорить от имени пусть и призрачного, но все же потенциально возможного политического союза. Ибо, как известно, политика - это искусство возможного. А видения и фантомы - единственно возможные продукты украинского политического искусства.
 

ПО РУБРИКАМ

14.11 Курс доллара на межбанке 14 ноября продолжил терять позиции

14.11 Цена золота 14 ноября ускорила рост на фоне снижения курса доллара

14.11 Индекс ПФТС 14 ноября прервал 10-дневных восходящий тренд

14.11 Депозитные ставки для физлиц 14.11.18

14.11 Евро дешевеет на опасениях вокруг бюджета Италии

14.11 Фондовые индексы Азии 14 ноября не показали в среду единой динамики

14.11 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.11.18

14.11 НБУ повысил справочный курс гривни на 7,63 коп. до 27,8440 грн

14.11 Остатки средств на корсчетах банков 14.11.18

14.11 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.11.18

14.11 Курсы валют по карточным операциям 14.11.18

14.11 НБУ продал 13 ноября банкам депозитные сертификаты на 5 355 млн гривен

14.11 13 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 1 500 млн гривен

14.11 12 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $92,6 млн до $133 млн

14.11 Курс евро к доллару стабилен 14 ноября, фунт дорожает на сигналах прорыва в переговорах о Brexit

• дальше…

14.11 Британское правительство одобрило проект соглашения по «брекситу»

14.11 Однодневная война. Почему в конфликте Израиля и Палестины проигрывает Россия

14.11 Россия обжаловала довод Украины по «долгу Януковича»

14.11 Крым, АЭС и сын премьера: как коррупция и доверие к россиянам ведут к смене правительства Чехии

14.11 Чехия официально отвергла миграционный пакт ООН

14.11 В Швеции провалилась очередная попытка сформировать правительство

14.11 Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за соглашения о перемирии с ХАМАС

14.11 Жители Калгари проголосовали против проведения Олимпиады в их городе

14.11 Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках к бюджету

14.11 Осужденный за коррупцию экс-премьер Македонии попросил убежища в Венгрии

13.11 Британия и ЕС согласовали текст соглашения по «брекситу»

13.11 Меркель поддержала идею создания собственной армии Евросоюза

13.11 Империя Баффетта делает ставку на элитную недвижимость

13.11 В Шотландии ветропарки за октябрь выработали 98% всей необходимой электроэнергии

13.11 Ночной кошмар для Пекина: 50 млн пустых домов

• дальше…

14.11 В Киеве подняли тарифы на холодную воду

13.11 Власти Киева запретила грузовикам въезжать в город утром и вечером из-за пробок

13.11 «Киевтеплоэнерго» не будет повышать тарифы на тепло до конца года

13.11 В Украине выдана первая лицензия на продажу и производство продуктов из марихуаны

12.11 Земля в пригороде столицы начнет дорожать из-за покупок киевлян

12.11 Демонтаж Шулявского моста в Киеве начнется в январе, реконструкцию планируется завершать в течение года - КГГА

12.11 В Киеве раскрыли коррупционную схему по размещению парковок

09.11 Киев снизил тариф на отопление для населения для домов без счетчиков на 27% до 23,09 гривен/кв.м

09.11 Конкурс на строительство в Киеве метро на Виноградарь завершился, самую низкую цену предложил «Киевметрострой»

08.11 Эксперты допускают небольшое подорожание арендных ставок в бизнес-центрах Киева

07.11 Приватбанк начал установку терминалов и банкоматов в вестибюлях киевского метро

07.11 Новак: Дороги как в Польше появятся минимум через 5 лет

07.11 Бесплатные анализы и электронная медкарта. Есть ли успехи во внедрении медреформы

06.11 Украина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему - Супрун

02.11 В исторических центрах украинских городов будут строить только подземные паркинги, - Минрегион

• дальше…

14.11 Кошки-мышки: Почему Тимошенко затягивает Садового и Гриценко во «львовскую четверку»

14.11 Украина ведет переговоры о возможности поставок для ВСУ по импорту, в том числе, боевых вертолетов, БПЛА, артсистем - Полторак

14.11 Агония УПЦ МП: Почему демарш Онуфрия упростил путь к томосу

14.11 Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, пока не открывают имен

14.11 Восстановленные аэродромы и «крылатые танкисты». Каким будет «новый контур» ВСУ на Азове

13.11 Народный газ и раскулачивание: На каких лозунгах «евробляхеры» поедут в Раду

13.11 Негласная операция. Как ВСУ пытаются выбить оккупантов из высоты 223

12.11 Правоохранители задержали экс-помощника Паламарчука (БПП) Павловского по подозрению в причастности к убийству Гандзюк

12.11 Маневры для Путина: Зачем бывшие «регионалы» затеяли раскол

12.11 Для галочки. Почему «выборы» в ОРДЛО ничего не дали Кремлю

12.11 Итоги недели в «ЛНР»: Цена человеческого голоса и нашествие «наблюдателей»

12.11 Итоги недели в «ДНР»: Спектакль «Выборы» и мифы о «химическом оружии»

12.11 На фронте и в тылу. Какие пакости придумали оккупанты по случаю «выборов» в ОРДЛО

09.11 «Братья» с Троещины: Зачем Москве в Украине маргиналы с левацкими взглядами

09.11 Что получится слепить из союза Рабиновича с Оппоблоком

• дальше…

14.11 10 фактов о самом известном наркоторговце в мире

14.11 На сколько подешевеют новые автомобили в связи с новыми акцизами

14.11 Mercedes-Benz начал выпуск первого в мире гибридного водородного электромобиля

14.11 Первый складной планшет Samsung можно сгибать в двух местах

14.11 Дебют Exynos 9 Series 9820: флагманский процессор Samsung с модемом LTE Cat.20

13.11 К 2050 году Испания планирует перейти на электромобили

13.11 Новая версия MIUI 10 добавит в смартфоны Xiaomi поддержку Google Camera

12.11 Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги

12.11 «Умная» плёнка для окон не пропускает жару в помещение

12.11 Mercedes-Benz и Bosch запустят в Сан-Хосе сервис перевозок самоходными автомобилями

12.11 Появление сетей 6G ожидается в 2030 году

12.11 Корпорация Microsoft сообщила о поглощении нескольких компаний - разработчиков игр

12.11 Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»

12.11 Volkswagen и Daimler согласились платить за переоборудование старых дизельных автомобилей

09.11 На смартфонах Samsung можно будет поиграть в игры для Xbox One

• дальше…

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно