Кошки-мышки: Почему Тимошенко затягивает Садового и Гриценко во «львовскую четверку»

Антон Коломойцев / Depo.ua

Возможно объединение с Садовым, Гриценко и Вакарчуком Юлия Тимошенко использует для ослабления своих партнеров.

О необходимости такого объединения Тимошенко заявила, когда в начале месяца ездила агитировать во Львов. Она назвала три фамилии мужчин, с которыми готова вступить в политический союз. Гриценко и Садовый "с порога" отрицали возможность такого объединения. А Вакарчук - отмолчался.

Но возможность создания "львовской четверки" пока что исключать нельзя - особенно если рассматривать ее не как политический союз, а как технологию, которую Юлия Владимировна хочет применить, чтобы ослабить своих потенциальных партнеров.

Поэтому попробуем разобраться, имеет ли перспективы такое объединение, и кому из участников принесет наибольшую пользу, а кому - головную боль и тоску.

Андрей Садовый

Этот политик уже успел, хотя предвыборная кампания еще даже не началась, пару раз оказаться в неприятной и некомфортной ситуации. То неожиданно всплыла пленка с его комментарием относительно Екатерины Гандзюк, на которой львовский мэр довольно недипломатично отзывается о херсонской активистке. "Это стерва" - называет он Гандзюк. Особенно болезненным для Садового аудиокомпромат стал учитывая его своевременность - пленку вытащили вскоре после внезапной смерти Екатерины.

Поймали Садового и на том, что он ездит по украинским городам в рамках так называемой программы Urban Talks - то есть якобы налаживая связи и обмениваясь опытом между муниципалитетами. Но трудно было скрыть, что это обычный предвыборный вояж. И критики претендента оторвались по полной.

В общем вся затея с участием Садового в этих выборах выглядит так, будто Андрея Ивановича тянут туда, куда он не хочет, и заставляют делать то, что ему совсем не по душе. И он идет в кандидаты, будто в ссылку, ибо выгоды ему от этого баллотирования нечего ждать - только врагов наживать. Но баллотироваться Садовому нужно, поскольку партия без этого может окончательно маргинализироваться, и о ней мало кто вспомнит на парламентских выборах 2019 года. А с другой стороны Андрею Ивановичу нужно угодить нынешнему хозяину Банковой, оттягивая голоса у его конкурентки.

Поэтому, когда Тимошенко попыталась втянуть Садового в типа объединительный процесс, имеющий совершенно противоположные намерениям Садового цели, да еще и имела наглость делать это на его территории, лидер "Самопомочи" искренне разозлился. "Заявление Тимошенко - обычная технология, направленная на то, чтобы завоевать симпатии львовян. - заявил мэр Львова, которому не понравилось, что на его пастбище пытается влезть кто-то другой. - Ход мыслей Юлии Владимировны прост - во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчуке, которого любят как общественного деятеля и певца. Никакой искренности здесь нет".

Но это не значит, что ему удалось таким образом сбросить объединяющее ярмо с шеи. От Юлии Владимировны еще так просто никто не убегал. И Садовому еще не один раз придется выслушивать от своей потенциальной партнерши обвинения в нежелании "объединяться и спасать страну". Если бы Тимошенко удалось втянуть Садового в объединение, то это нивелирует для него любую пользу от баллотирования.

Анатолий Гриценко

Еще один топтун на том же электоральном поле - Анатолий Гриценко, которого Тимошенко также не против бы подмять под себя, на призывы к объединению ответил категорическим отказом. Но сразу же уточнил, что отказ касается выдвижения единого кандидата. "Но есть принципиальные вещи, там, где мы могли бы объединить усилия с Юлией Владимировной Тимошенко - это разъяснить нашим гражданам ключевые различия в наших программах, в ценностных установках", - не удержался от возможности потроллить Тимошенко претендент-подполковник.

Вместе с тем Гриценко пояснил, что имеет с Тимошенко принципиально разные взгляды на то, какой должна быть Конституция. "Она хочет сделать ставку на канцлера, на парламент, а я считаю, что это должен быть всенародно избранный президент", - разоблачил Гриценко свое стремление сосредоточения власти в одних руках.

Категоричность Гриценко выглядит пустым бахвальством, ведь он единственный из всех кандидатов первой очереди вступает в кампанию не только с пустым концептуальным портфелем, но и с абсолютно пустым штабом и отсутствием региональной вертикали - от Гриценко сбежал даже Балога, который уже взялся было тянуть "первого непроходного" во второй тур выборов.

Даже если предположить, будто завтра найдется волшебник, который за пару недель выстроит ему стратегию победы, то вопрос развития предвыборной машины с агитаторами, наблюдателями, пиарщиками и другими необходимыми механизмами не решается и за месяц. Поэтому Гриценко в роли солиста без ансамбля вряд ли может рассчитывать на что-то приличное в самостоятельной игре. Зато предложение Тимошенко сыграть у нее на подтанцовке могло бы по крайней мере гарантировать не способному договариваться экс-министру обороны некую парламентскую перспективу на выборах осенью 2019 года. Хотя, не стоит исключать, что Гриценко на Банковой пообещали что-то большее, и он будет старательно отгрызать от Тимошенко все, что сможет на протяжении всей избирательной кампании.

Святослав Вакарчук

Певца и потенциального политика Святослава Вакарчука хотел бы иметь в своем активе каждый из трех: И Тимошенко, и Гриценко с Садовым. Но наблюдатели сходятся во мнении, что Святослав Иванович, если вступит в избирательную кампанию, то будет играть исключительно в свою пользу. А выступать на чьей-то стороне ему не интересно - учитывая перспективу участвовать если не в этих, то в следующих гонках.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко своим экспромтом об объединении убила нескольких зайцев. Этим она, во-первых, поставила Садового и Гриценко в неудобную позицию мужчин, которые будто оправдываются перед женщиной за свою несостоятельность и нежелание. Уже только одно это снимает с них ореол тех, кто играет или может играть роль лидера и победителя, потому что победители не оправдываются.

Во-вторых, Тимошенко благодаря своему заявлению получает лавры объединителя оппозиции. И ничего, что никто кроме нее из самых рейтинговых игроков не захочет объединяться. Она легко возьмет под крыло двух-трех маргиналов и назовет это как-то пафосно. Например "мега-объединение супер-патриотически-оппозиционных сил" и этими флагами выстелит себе путь во второй тур. А Гриценко и Садовый будут выглядеть раскольниками, играющими на стороне олигархов. И не стоит сомневаться, что Тимошенко умеет навешивать такие ярлыки так же филигранно, как и лапшу на уши доверчивого электората: я хотела, но они не смогли!

И, наконец, третьим бонусом для Тимошенко стало то, что она фактически закрепила за собой право говорить от имени пусть и призрачного, но все же потенциально возможного политического союза. Ибо, как известно, политика - это искусство возможного. А видения и фантомы - единственно возможные продукты украинского политического искусства.