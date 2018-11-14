Кабмин предлагает Раде отложить введение накопительного уровня пенсионной системы с 2019 на 2020

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отложить введение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 года на 2020 год.

Соответствующий законопроект утвержден в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

Документом определено, что перечисление страховых взносов в накопительную систему пенсионного страхования вводится с 1 января 2020 года вместо 1 января 2019 года.

Участниками накопительной системы пенсионного страхования являются лица, которые по состоянию на 1 января 2020 года будут подлежать общеобязательному государственному пенсионному страхованию согласно настоящему действующему закону.

Застрахованные лица, которым на 1 января 2020 года (ранее 2019 года) останется менее 10 лет до достижения пенсионного возраста, будут иметь право принять решение не платить страховые взносы в накопительную систему пенсионного страхования.

Лица, достигшие пенсионного возраста, не могут быть плательщиками страховых взносов в Накопительный фонд.

Кроме того, Кабинету Министров поручено до 1 июля 2019 года (ранее до 1 июля 2018 года) обеспечить создание институциональных компонентов функционирования накопительной системы пенсионного страхования.

Установлено, что первичная чистая стоимость единицы пенсионных активов на дату направления части страховых взносов в Накопительный фонд равна 1 гривне.

Как сообщали Українські Новини, в октябре прошлого года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает введение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 года.

За принятие в целом законопроекта №6614 проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226.