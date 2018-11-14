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Кабмин предлагает Раде установить регрессивную шкалу уменьшения ставки ЕСВ при базе его начисления свыше 25 минимальных зарплат
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить регрессивную шкалу уменьшения ставки ЕСВ при базе его начисления свыше 25 минимальных зарплат.
Соответствующий законопроект утвержден в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.
В частности предусматривается, что если база начисления ЕСВ превышает максимальную величину базы начисления ЕСВ, то сбор устанавливается в процентах от суммы дохода застрахованного лица на месяц, которая превышает величину, а именно: от 25 до 70 минимальных зарплат - 20%, от 70 до 150 - 17%, от 150 до 200 - 15%, от 200 до 270 - 10% и свыше 270 минимальных зарплат - 5%.
Кроме того, документом предусматривается возвращение Пенсионному фонду, органам соцзащиты и соцстрахования льгот по уплате судебного сбора.
Также законопроект предусматривает выявление и информирование лиц, которые не принимают участие в общеобязательном государственном соцстраховании, о состоянии их социальных прав.
Вместе с тем планируется ввести риск-ориентированный подход к выявлению нарушений при начислении и уплате ЕСВ.
Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба (ГФС) увеличила сбор единого социального взноса (ЕСВ) на 26,8%, или на 34,7 млрд гривен, до 163,9 млрд гривен в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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